Marvel捍衛者聯盟系列Disney+上架　美國家長電視協會批太血腥

Marvel副總裁Jeph Loeb與Netflix合作的Marvel超級英雄劇《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列，包括《制裁者》（Marvel's The Punisher）、《夜魔俠》（Marvel's Daredevil）、《潔西卡瓊斯》（Marvel's Jessica Jones）、《鐵拳俠》（Marvel's Iron Fist）、《盧克凱奇》（Marvel's Luke Cage）及《捍衛者聯盟》（The Defenders），上月已經在Netflix全數落架，更於明日（16/3）在美國Disney+重新上架。消息讓大量劇迷感興奮。可惜美國家長電視協會（The Parents Television and Media Council，PTC）竟然不滿這個做法，更認為迪士尼自拆招牌。

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《捍衛者聯盟》系列自2015年開始與Netflix合作，不過隨著Disney開發影視串流平台及停止發展Marvel電視劇的營運後，系列亦被取消。系列推出時因黑暗暴力血腥的風格而大受劇迷歡迎，雖然在Disney+上架會更新「家長控制設定」，除了增加內容分級，亦會讓不同帳戶設有PIN碼等保護功能，PTC仍對處理方式感不滿。

《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列影集已在Netflix全數下架。（Netflix）

PTC會長Tim Winter表示，迪士尼過去98奶奶都是闔家觀賞的代名詞，而家長們亦信任迪士尼能製作出適合家庭的串流平台。可惜迪士尼為增加訂閱人數，而TV-MA（即内容不適合年齡低於17歲兒童）和R級的限制內容加到串流平台，做法似乎是「非常脫離品牌」，更指「那麼接下來是什麼，迪士尼樂園的幻想世界中加入現場的脫衣舞表演嗎？」聲明發出有，有大批網民表示PTC的聲明過於誇張，既然節目已經加入「家長控制設定」及PIN碼，作為全球國際性的串流平台，迪士尼的做法根本非常合理。