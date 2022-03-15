《熊抱青春記》明星KOL「我的成長Challenge」　阿奴阿占無變過

迪士尼與彼思最新動畫《熊抱青春記》，已於Disney+平台上線，今次是由《包寶寶》（Bao）短片，加拿大華裔女導演石之予（Domee Shi）所創作。動畫講述一名13歲少女李美蓮（Mei Lee），除了要面對踏入少女成長期中身體、性情、人際關係的急劇變化之外，最特別就是她一激動秒速突變成為一隻超巨型熊貓，比喻青春期的特變和古怪。

故事講13歲少女一夜間變大熊。（《熊抱青春記》劇照）

《熊抱青春記》上映後，一眾明星和KOL如許廷鏗、欣宜、當奴(唐劍康)等都勾起了青春期回憶，紛紛在社交媒體發放自己的童年照參與「我的成長Challenge」。欣宜看到美美和朋友相處後貼出在溫哥華讀書時與好朋友合照，表示青春期時覺得所有事情都背道而馳，幸得兩位好朋友無條件的鼓勵和陪伴，讓她知道自己並不孤單。

可見當奴年少時，已經追求有型。（網頁截圖）

少爺占唔止個人，連電話都來個成長Challenge。（網頁截圖）

青春期當然少不了趣怪經歷，當奴說小時候去秋季旅行都會戴太陽眼鏡扮型，少爺占(甄子康)則在看舊照發現二十年前已經開始自拍，笑言年輕的自信必須要很多才夠用，現在已經不敢自拍。恆仔(趙善恆)就表示小時候在升降機裡戴著耳機聽歌。幻想自己在台上表演而不經意大聲唱了出來，嚇得升降機裡的人都在笑，尷尬場面依然歷歷在目。而許廷鏗則說「青春不是數字，青春是種心態」，即使長大了內心仍需要有個小孩提醒自己要過得開心。

青春期更為杜以辰和小花(譚杏藍)帶來巨大變化，小花貼出舊照對比以往的衣著品味，標奇立異得讓自己感到尷尬。最大變化莫過於杜以辰，為了強迫自己改變膽小性格而參加迎新營，由內向文靜變得大膽投入，更會和組員一起啜腳趾，對於這個大突破，她也想跟十年前的自己讚一聲「叻！」