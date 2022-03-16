《夜魔俠》復活開拍劇集？ 《捍衛者聯盟》系列迪士尼上架露玄機

由Marvel副總裁Jeph Loeb與Netflix合作的Marvel超級英雄劇《夜魔俠》（Marvel's Daredevil）於2018年被取消後，至今仍讓大量粉絲年年不忘。加上飾演夜魔俠的Charlie Cox於《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，以夜魔俠另一律師身份亮相後，關於夜魔俠在MCU中有更多後續發展的傳聞未曾間斷。

Disney+已從Netflix手上回收《夜魔俠》及整個《捍衛者聯盟》系列。（劇集海報）

據外媒報道，多次爆出關於Marvel多個準確消息的網站Murphy's Multiverse率先指出，迪士尼最近成立了一間名為Blind Faith的製作公司，讓網民認為是特別為了製作夜魔俠相關的作品而設，因「Blind」和「Faith」兩個字都是代表著夜魔俠。消息傳出後，爆出更多相關傳聞，而《Geeks World Wide》的主編KC Walsh更在Twitter發文指有消息來源指《夜魔俠》劇集將會在今年底開拍。

對於《夜魔俠》的發展，主角Charlie Cox受訪是曾透露，雖然下階段沒有任何計劃或頭緒，但個人認為將來會有更多關於這個角色的發展，更笑言：「我確實知道一點點，不過不多，只有那麼一點點。」另外，迪士尼收回在Netflix上架的《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列，亦證明了迪士尼想整合所有Marvel的角色，讓MCU繼續擴大。