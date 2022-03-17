相隔九年再拍救火題材 彭順：致所有消防員最高敬意

電影《驚天救援》海報。

近年活躍於內地拍電影的彭順，繼九年前拍攝《逃出生天》後，再次將救火題材搬上大銀幕。電影《驚天救援》由彭順執導，講述一場突如其來的地震，令火災直捲整個灌城化工園區，火勢不斷升級的同時，一班消防救援站的隊員趕赴火場，展開爭分奪秒的救人救火行動。

導演彭順於《驚天救援》拍攝現場工作照。

彭順：致所有消防員最高敬意

相隔九年再拍攝救火題材，彭順表示：「每次看到火災的新聞報導，除了火災的嚴重程度及傷亡數字以外，小有深入探討消防員於火場背後的一面。團隊在籌備《驚天救援》之時，了解到消防員的工作比想像中更為細緻及繁複，希望透過本片去帶出消防員所面對的身心狀況，盼以此片致所有消防員最高敬意。」

《驚天救援》重金搭建1：1重點火災場景。

呈現救援最寫實的人才科技

為了呈現消防工作最寫實的一面，製作團隊重金打造1：1的重點火災場景，並提前與演員展開封閉特訓，而拍攝現場亦有一線消防員協助演出。電影聚焦中國改制後新一代消防員的真實面貌，由王千源、杜江等一眾鐵漢飾演英勇的消防員。

主演《驚天救援》的王千源（左）、杜江（右）。

電影亦首次在大銀幕上呈現一批高科技消防救援設備，戲內所出現的無人機、滅火機械人等都是當下應急救援採用的尖端科技，值得觀眾細心留意。

導演彭順於《驚天救援》拍攝現場工作照。

導演彭順與雙生兄弟彭發，過去以彭氏兄弟拍攝過一系列的驚悚電影，而彭順亦有不少個人導演作品，包括《妄想》《C+偵探》《B+偵探》《同謀》等。2014年，彭順與李心潔的婚姻被前藝人李悅彤介入，婚外情事件成為全城焦點。目前彭順較活躍於中國內地拍攝電影。