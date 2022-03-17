惠英紅新戲翻拍韓國電影《季春奶奶》 變老20年升級演嫲嫲

惠英紅主演的電影《穿越黑暗的我》在內地煞科。（微博圖片）

三屆金像影后惠英紅，近年積極在中港兩地拍攝電影及電視劇。日前惠英紅主演的電影《穿越黑暗的我》在內地煞科，該片改編自2016年韓國電影《季春奶奶》，講述一個與嫲嫲失散的孫女，事隔十二年後重逢的親情故事。

電影《穿越黑暗的我》海報。

《穿越黑暗的我》改編自2016年韓國電影《季春奶奶》。（imdb）

韓版角色由奧斯卡得主演出 惠英紅首次演嫲嫲

對香港觀眾而言，相信不會對紅姐參演親情題材的電影感到陌生，正因近年不少紅姐的代表作也圍繞親情題材，包括令她事隔28年再度獲得金像獎最佳女主角的《心魔》德仔媽媽一角和第三度獲得該獎項的《幸運是我》芬姨一角。

惠英紅於第三十六屆香港金像獎頒獎典禮獲獎一刻。（符祥定攝）

惠英紅憑電影《幸運是我》第三度奪得香港電影金像獎最佳女主角。（《幸運是我》劇照）

而在《穿越黑暗的我》嫲嫲一角，是她從影以來首次飾演的祖輩角色。惠英紅在演戲上的認真，在電影業內外人所共知，為令角色更具說服力，除了在演技方面下功夫外，紅姐更需要在造型與容貌上，變老20年。而是次拍攝期間，剛好遇到上月初紅姐的生日，但她當天依然在海邊為電影趕工，非常敬業。

韓裔女演員尹汝貞（Youn Yuh-jung）（左）憑電影《夢想之地》（Minari）獲得奧斯卡最佳女配角獎。圖右為《夢想之地》劇照。（imdb）

而紅姐所飾演的角色，在2016年的《季春奶奶》中由韓裔女演員尹汝貞飾演，除了在《季》一片得到廣大好評外，尹汝貞於去年更憑電影《夢想之地》（Minari）獲得奧斯卡最佳女配角獎，是該獎項第一位獲獎的亞洲演員。面對原角出類拔萃的演出，雖然紅姐同樣經歷豐富、獲獎無數，但也必定會為演好角色而倍加努力。