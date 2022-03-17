彭秀慧新戲大阪電影節首映 日本網民勁讚毛姐姜濤表現出色

《阿媽有咗第二個》為彭秀慧第二部執導電影，日前入圍大阪電影節及在當地舉行首映。

彭秀慧最新執導電影《阿媽有咗第二個》，日前入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」，並於當地舉行兩場首映。電影由毛舜筠、姜濤、柳應廷主演，首映過後，當地觀眾反應非常熱烈，在社交媒體上大讚電影、導演及演員的表現。

彭秀慧於《阿媽有咗第二個》拍攝現場工作照。

《29+1》後再度入圍 彭秀慧：對這個電影節特別有感情

繼彭秀慧第一部執導電影《29+1》後，《阿媽有咗第二個》再度入圍大阪電影節，彭導表示既感動又開心：「因為我第一部執導的作品《29＋1》在這個電影節中奪得『觀客賞』獎項，所以我對這個電影節特別有感情，今年再度入圍，絕對十分感動。」

《阿媽有咗第二個》為姜濤與柳應廷首部參與演出的電影。

網民盛讚毛姐演技 對姜濤、阿Jer處男作大感驚訝

雖然導演與劇組團隊未能出席電影節及首映，彭秀慧亦曾經發文呼籲觀眾觀映後不要劇透，保持香港上映的新鮮感，但亦無阻日本網民社交媒體大讚電影：「最初看海報以為《阿》片是一部商業化的偶像電影，結果意外地我感動得哭慘了！看到導演是彭秀慧，就知道是水準之作！」「故事寫得很仔細，捕捉到了一個孤單少年的情懷。」

毛姐（毛舜筠）憑電影《黃金花》獲得影后，演技無庸置疑無庸置疑。

對於演員的演技，觀眾亦讚不絕口：「三位主角各自處理角色非常靈巧。」「毛毛姐（毛舜筠）的演技憑電影《黃金花》獲得影后，在《阿媽有咗第二個》感覺表現更出色！」

《阿媽有咗第二個》為姜濤與柳應廷首部參與演出的電影。

而電影作為姜濤與柳應廷的處男作，觀眾亦大感驚訝：「MIRROR的兩位成員都是第一次看到，但我很驚訝他們的演技，唱歌都很出色。」亦有影評人見戲院現場氣氛熱烈，發現原來主演的姜濤和Jer Lau來自香港的人氣天團Mirror。

《阿媽有咗第二個》為姜濤與柳應廷首部參與演出的電影。

彭秀慧是香港的全方位跨媒體藝術工作者，集編、導、演、教於一身。2018年憑首部電影《29+1》奪得第三十七屆香港電影金像獎新晉導演，新戲《阿媽有咗第二個》為彭導第二部執導作品。