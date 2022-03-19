邵國華逝世｜編劇作《三人世界》　與李碧華《胭脂扣》平分金像獎

資深電台節目主持人邵國華，在朋友於facebook公告下，證實於昨日（18/3）離世，終年64歲。邵國華是多範疇創作人，除了於1989年，與倪震、梁繼璋主持港台節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題廣受年輕觀眾歡迎，更創辦年青人雜誌《Yes!》擔任主編，亦有參與電影編劇。1988年上映的喜劇《三人世界》，就讓他與李碧華的《胭脂扣》，一同榮獲第8屆香港電影金像獎最佳編劇，平分春色。

邵國華1989年患舌癌，不時上訪問節目，分享抗癌多年的經歷。（影片截圖）

（左起）梁繼璋、邵國華、倪震主持的《三國寂寞的心》，廣受年輕觀眾歡迎。(梁繼璋FB圖片)

據知在任職商業電台期間，邵國華認識了岑建勳，從而獲邀替德寶電影公司編寫劇本，馬斯晨、劉青雲主演的《聽不到的說話》（1986）就是他首部參與的編劇作品。隨後又以電台節目名稱，編寫了電影《金裝香蕉俱樂部》（1996）。

電影《三人世界》，為邵國華奪得金像獎最佳編劇。（《三人世界》海報）

根據資料顯示，雖然邵國華參與的劇本不多，只有6部，但其中跟聶宏風、陳嘉上與葉廣儉一同創作的《三人世界》，就榮獲第8屆香港電影金像獎最佳編劇，當年更是與邱戴安平、李碧華編寫的《胭脂扣》一同獲得該殊榮，而《胭脂扣》當晚便囊括7個獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角（梅艷芳）等。

（《聽不到的說話》海報）

《三人世界》是1988年上映的一部香港愛情喜劇電影，由冼杞然執導，林子祥、鄭裕玲、關之琳、周慧敏等主演。朱麗娥（鄭裕玲 飾）與丈夫離婚後獨力撫養女兒Vivian（周慧琳 飾），對女兒非常緊張。Vivian參加合唱團， Alex（林子祥 飾）因失戀在工餘時間當上合唱團教師。Alex推薦Vivian錄廣告歌，娥擔心Vivian被騙跟蹤至錄音室，繼而認識了Alex並展開一段三人世界的關係。