星爺極罕現身大談藝術　欣賞藝術家Joan似阿爾柏仙奴︰搵佢客串下

西班牙藝術家Joan Cornellà首度推出的NFT被發現神似周星馳《國產凌凌漆》的造型。

藝術家Joan Cornellà推出NFT，被發現當中有個是周星馳於《國產凌凌漆》內的造型，是向星爺致敬。而負責與Joan Cornellà合作推出NFT的數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB，今日（19/3）就邀請久未露面嘅星爺進行對談，講解他的藝術收藏品。

雖然今次星爺都未有露面，但有真人對談都好難得。（視覺中國）

星爺︰「我係藝術家嚟呀！」

星爺在對談中感謝Joan的支持，表示自己也是他的粉絲。而對NFT，星爺亦表示能夠認證到版權，對經歷過翻版泛濫的他們而言，十分重要。而且在二手市場，創作人也會分享到紅利，也令他們能夠分享成果。

對談途中，主持人讚星爺是一個出色的創作人，星爺立即幽默的自讚一下：「我係藝術家嚟呀！不過唔好話畀人知，因為係人都知架嘛！」

另外主持又提出，如果星爺的經典角色製成NFT，再推實體化公仔，星爺一定「搵唔少」，星爺即時反問︰「咩叫搵唔少？你唔係會送好多畀我咩？」

提到NFT與元宇宙流行的年代，主持人說大家也很期待屬於星爺的元宇宙面世，星爺一面正經回應：「我以為一路都做緊架喎！」

談到星爺的藝術收藏，星爺不失搞笑本色：「我的藝術收藏都好多，例如嗰啲畢加索、梵高嗰啲畫作……嘅相，我都貼到成屋都係。」

而星爺的創作亦不止於電影，主持人讚星爺繪畫的技術時，星爺亦不忘搞笑：「我畫公仔好叻架其實，真係唔係講笑，但係真係唔好話畀人聽。」

談到創作與藝術無分國界，星爺亦自爆：「其實日本嘅漫畫同卡通係陪我由細到大嘅…」而主持追問星爺最近有沒有追看卡通，星爺「有！唔話你知！」繼而力Sell NFT的優點︰「所以你話NFT的重要性，我就一定買唔起畢加索或者梵高嘅畫，如果佢哋嘅NFT，切開咗一萬份之後，我將來又有機會擁有喎。」

主持人憶述Joan Cornellà曾說他很喜歡《少林足球》（imdb）

講到今次畫星爺的藝術家Joan Cornellà，主持人憶述他曾提起很喜歡《少林足球》，星爺亦客氣回應：「我都好鍾意佢，佢好似阿爾柏仙奴，有機會可以搵佢客串下。」星爺的幽默思維，真係「估你唔到」！

電影《美人魚》入面，幾幅美人魚的「畫」都出自星爺的手筆，大家又覺得星爺畫得好不好？（《美人魚》預告截圖）

其實星爺都鍾意畫公仔，其中電影《美人魚》的認人圖像便是出自星爺手筆，對此星畫都直認不諱︰「我畫公仔好叻，真係，唔係講笑，但唔好話畀人聽。」更因此對日本漫畫追捧至今。「日本漫畫同卡通都是我由細到大最愛，（主持︰最近有冇追開邊套？）有……唔話你知。」然後他更反問主持人喜歡哪類日本電影？但對方未細答已代為搶答︰「都係偏愛情啦！」

而最後主持人引述觀眾的問題，問星爺有沒有收藏NFT，星爺即刻話：「有，秘密！」星爺在對談中，雖然未有具體承諾會不會推出屬於自己的NFT，或透過新興的創作模式推出新作品，但聽到星爺一路緊貼着最新與科技結合的藝術形式，相信觀眾也會十分期待星爺會在這個時代有什麼「估你唔到」的搞作。