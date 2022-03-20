《幽靈人間》扮紙紮公仔搭地鐵成經典　谷祖琳︰一坐低身邊人爆粗

由谷祖琳（小谷）主持的ViuTV節目《打開你雪櫃》，最新一集去到大坑一間餐廳訪問老闆，期間提到自己開甜品店時，試過在推貨時撞到大導演杜琪峯，當時覺得好尷尬而不敢相認。又說自己拍電影《幽靈人間》時，那個經典紙紮公仔造型，原來是在試鏡期間走到地鐵站偷偷拍下，難怪途人反應極真。

小谷重演當日為甜品舖推住堆貨，巧遇杜琪峯的埸面。（《打開你雪櫃》影片截圖）

結果係Ｃ，搵路走，當見唔到杜Sir。（《打開你雪櫃》影片截圖）

電影《幽靈人間》（2001），由陳奕迅、舒淇、黃霑主演，許鞍華執導。當年初入行的谷祖琳亦有份參與，更飾演最經典一幕，紙紮公仔搭地鐵。不過原來拍攝當日，小谷都一頭霧水，仲以為只係試造型。「我都唔知發生什麼事，起初只是去試造型，一坐低化妝師就幫我化個好紅嘅妝，成個紙紮公仔咁。」

這個紙紮公仔畫面，一直是香港鬼片的經典場面。（《幽靈人間》影片截圖）

原來就係一試完造型，立即落地鐵站拍這一場戲，不過成個紙紮公仔咁，點入閘？「全程有30個人圍住我，要我穿一件黑色大袍遮住，然後有個人細細聲講︰『Roll！Action！』我仲唔知咩事，突然就有人幫我除件黑袍，然後工作人員四散，得番我自己一個好似紙紮咁企喺度。」

當時攝影師黃岳泰用布遮住攝影機，靜靜地拍攝，並用眼神示意我如常去等車坐車，攝影助手亦示意我繼續。小谷︰「導演未嗌cut就唔可以停，於是我全程就以這副裝束搭地鐵，等車、開門、搵位坐，一坐低身邊啲人都嘩一聲，仲講晒粗口。」雖然拍攝過程極盡尷尬，但出來效果極好，途人都嚇一嚇，咁多年後諗番都值得啦。