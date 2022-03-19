鈕承澤性侵案｜任賢齊有意自費完成新戲 曾為角色增磅至100公斤

日前任賢齊出席代言活動時，除了大爆第九次隔離令他苦悶到「懷疑人生」外，亦透露他有意完成鈕承澤的電影《跑馬》。

任賢齊主演鈕承澤新戲《跑馬》，電影因導演涉性侵事件而停拍。

台灣導演鈕承澤因為性侵案而被判監禁4年，在去年11月已經開始服刑。而服刑前已開鏡的電影《跑馬》至今還未完成，有份參演電影的任賢齊透露，自己有意買下版權，完成這部電影，無奈因為版權、預算及與投資方的交代等因素而尚未完成洽談。

鈕承澤在去年開始服刑，按相關規定，暫時未能接見朋友，任賢齊指放寬後將會前去探望。（視覺中國）

但任賢齊亦指，正如《跑馬》的法文戲名「永不放棄」一樣，他希望能盡力完成這部電影，因為一眾演員也為電影付出了很大的努力，自己亦曾為電影增磅至100公斤。而他亦表示，在鈕承澤可以會見朋友後，將會前去探望。

任賢齊曾為拍攝《跑馬》而增磅至100公斤。（視覺中國）

鈕承澤的電影具濃厚的台灣本土色彩

鈕承澤自2008年展開導演生涯，其執導的電影《艋舺》、《軍中樂園》札根本土，富有台灣的懷舊色彩，作品亦在兩岸大受好評。鈕承澤曾於訪問中提及，自己的成長受香港電影影響甚深，猶其喜歡香港新浪潮導演章國明的作品《邊緣人》。他認為自己必然會拍攝成長故事電影及黑幫電影，而他的代表作《艋舺》正是兩種類型結合的表表者。

鈕承澤電影《軍中樂園》海報。（imdb）

《艋舺》講述少年蚊子（趙又廷飾）轉校後被人欺負，因此加入了黑道，結識了一班兄弟以後，從此人生經歷了重大的改變。故事背景設定於八十年代的台北萬華，與導演的成長亦悉悉相關，鈕承澤在訪問中曾憶述龍山寺與夜市一帶有很多自己成長的回憶，而他亦在年輕時接觸過不少社會人士。

《艋舺》為鈕承澤的代表作之一，電影在兩岸三地上映均得到好評。（imdb）

電影充滿了導演的個人反思

電影的裡頭的被欺凌、與社會人士打交道、在娼寮的獵奇探險，處處也是導演自己的成長影子。《艋舺》作為一部黑幫電影，除了情義、浪漫、幽默以及暴力外，亦帶着男性的軟弱、傷痛的延續、仇恨的支配以及時代的興衰更替，電影充滿了對成長經歷的反省以及探問。

鈕承澤雖然如今為過失而身陷囹圄，但相信經過深切的反省，刑滿後的他依然能夠再續他以作品進行自述。他未完成的作品《跑馬》或許會在任賢齊的接棒下完成，但《跑馬》過後，相將導演將會迎來新的開始，重新被觀眾所接受與支持。