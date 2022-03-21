金手指｜梁朝偉與劉德華20年後再對峙　風格竟然似《華燈初上》？

英皇電影今日（21日）公開2022年電影排片名單，當中最令觀眾期待的《金手指》造型照首度曝光，梁朝偉與劉德華繼《無間道》後，相隔二十年再度上演對峙畫面，復古背景甚有大熱台劇《華燈初上》的感覺，而女主角蔡卓妍（阿Sa）的造型更激似「蘇媽媽」。

阿Sa在《金手指》的復古造型激似《華燈初上》「蘇媽媽」。（劇照）

《金手指》的製作費高達3.5億港元，導演莊文強表示梁朝偉與劉德華再度碰頭，表演層次又再昇華：「今次有機會再度合作，他們確實成熟了很多，看兩大影帝決定怎樣去演一場戲，收放自如、尺寸拿捏得好好，箇中技巧不能用金錢去衡量，懂看的人自覺賞心悅目。」

霆鋒在《海關戰線》除了擔任主演，更首度挑戰動作指導工作。（英皇電影提供）

除了《金手指》，另一重點電影為邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣以及吳鎮宇主演的《海關戰線》，消息一出已成全城焦點，電影以海關部門為核心，邱導表示：「海關是香港一支主要的紀律部隊，香港電影卻鮮有以他們作為『主人公』，這次想給電影一種新視角，所以就選擇了拍一個關於海關的故事」。而素來賣命的霆鋒，這次更首度兼任動作指導，令人期待！

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另外仲有麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信等合演的《內幕》；名導張藝謀主理的《懸崖之上2》、《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》及《深宵閃避球》等新片將陸續面世。