《教父》50年｜7個你不知道的秘聞　大導佐治魯卡斯都有參與剪接

電影經典《教父》（Godfather）上映50週年，三部曲的導演法蘭斯哥普拉，日前亦在荷里活的星光大道上添上自己名字的星形獎章，成為第2715名登上星光大道的電影界人士。

《教父》的導演哥普拉在電影上映50年後，獲得星光大道的星形獎章。（Getty Image）

《教父》在五十年間歷久不衰，亦多次被票選而登上最偉大電影榜的作品之一。香港導演莊文強亦曾在網台訪問時提到，哥普拉是影響得他最深的導演之一，他形容：「《教父I》與《教父II》，我從來沒看過電影是零失誤的。所有導演拍戲都會做錯一些事，但《教父》是一項也沒有做錯，全部都對。」可見在電影工作者之間，哥普拉與他的《教父》具有崇高的地位。

哥普拉（左）與白蘭度（右）於《教父》拍攝過程。（imdb）

究竟在成功的背後，《教父》歷經了一個怎樣的製作？在回顧電影前，揭露《教父》背後的七個鮮為人知的秘密！

1.三個希望參演《教父》的巨星

左起：華倫比提、積尼高遜和德斯汀荷夫曼。（imdb）

在教父拍攝前，華倫比提（Warren Beatty）、積尼高遜（Jack Nicholson）和德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）也曾經希望參演，可惜不獲錄用，如果《教父》內的角色由他們取代，可能會有不一樣的效果。

2.想演教父Don Corleone的大導演

拍攝《大國民》（Citizen Kane）的導演奧遜威爾斯（右）曾希望演出Don Corleone一角。（imdb）

《大國民》奧遜威爾斯（Orson Welles）曾經想演出教父一角，甚至提出減磅以演出該角色。

3.白蘭度像一隻鬥牛犬

配戴牙套前後的馬龍白蘭度，下圖為訂製給白蘭度的牙套。（Open Air Film Festival）

馬龍白蘭度（Marlon Brando）在電影中需要配戴一副由牙醫訂製的牙套，用以改變他的面型，形成像鬥牛犬一樣的面型。

4.幸好沒有穿越時空

電影原本為節省成本而重設時代背景以及地理位置，但哥普拉堅持，電影需要維持故事40年代的背景，並在紐約市內拍攝。

5.嚴肅只在鏡頭前

《教父》是一部很嚴肅、緊張、與暴力的電影，但僅限於鏡頭前而已。在電影拍攝現場，演員經常互相搞惡作劇，而白蘭度、勞勃杜瓦、詹姆士肯恩是劇組中的笑匠，甚至有傳白蘭度在一場鬥長時間露出屁股的比賽贏得一個皮帶扣。

6.導演出齊全家

在《教父》裡演出的除了專業演員，同時亦包括導演哥普拉的女兒、演出過《洛奇》（Rocky）系列的妹妹塔莉婭（Talia Shire）以及父親也參與了電影的演出。

7.在星球大戰之前……

佐治魯卡斯（左）及哥普拉（右）當年便曾在《教父》合作過。

著名的導演佐治魯卡斯也參與了《教父》的電影製作，他負責剪輯交代案件的報紙片段，片段中的報紙印有的犯罪相片都是真實的照片。