梁詠琪《香港仔》過氣模特兒求變　激戰古天樂從中研習新招式？

梁詠琪（Gigi）首次演出ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，今個星期開播，一代女神榮升媽媽級，演繹一位在職媽媽如何為了女兒，一個轉身變成全職媽媽。其實Gigi在演戲上一直尋突破，《嚦咕嚦咕新年財》的搞笑演出便相當成功，而電影《香港仔》（2014），當年38歲的她飾演一位過氣模特兒，工作數量及質量都愈下，甚至連飯局價都不比年輕小妹妹。

當年這張劇照，都引起過一場騷動。（《香港仔》劇照）

《香港仔》是導演彭浩翔嘗試拍攝家庭倫理的溫情作品，抹去以往的瘋狂抵死，換上一段段母女、父子的親情關係。其中梁詠琪飾演的郭恩恩是模特兒，但隨年華已去事業陷入樽頸。飾演丈夫的有古天樂，兩位俊男美女，卻誕下其貌不揚的女兒「小豬」，因而成為兩夫妻的心結。

已為人母的Gigi，亦不妨在劇中繼續飾演媽媽角色。（《反起跑線聯盟》影片截圖）

梁詠琪在派對遇上余文樂，在戲中大談圈中飯局價。（《香港仔》影片截圖）

事業的樽頸令梁詠琪極想突破，更甚「諗埋一邊」，一次去到池邊派對，巧遇余文樂，二人言談間講起場內大受男士歡迎的陳靜（DaDa），Gigi於是大膽問余文樂這種名氣，如果跟她發生一夜情要多少錢，Gigi聽到後感到高得嚇人，然後以試探形式問如果自己肯做又可以收幾多？結果一個不及「妹妹好」好價的水平，令Gigi感到自己完全欠市場價值。

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隨後更得知DaDa優勝的除了年輕，還有玩得放，余文樂更透露對方在床上的招式，問Gigi是否願意一試。鏡頭一轉，她便回到家中跟丈夫古天樂「試新嘢」，過程中更令古天樂覺得太太跟平時判若兩人。這幕戲除了意識大膽，Gigi的衣著也極像家中兩公婆房內相處，下身只穿上一條底褲演出，完全沒有偶像包袱，令人佩服。