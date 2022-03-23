紅雀特工｜俄國美女間諜受訓時已遭強暴　逃走美國成百萬粉絲網紅

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演電影《紅雀特工》（Red Sparrow）講述俄國對外情報局（SVR）專門訓練稱為「紅雀」的美女特務，專門靠出賣肉體來向指定對象獲取情報。

現實中一名前「紅雀」Aliia Roza近日接受外媒訪問大爆當特工的經歷，由18歲接受訓練開始，後來因為跟目標人物相愛而幾乎被殺，幸好最後成功逃到美國，以新身份展開新生活，現在進化成擁有過百萬粉絲的網紅。



擁有哈薩克血統的Aliia Roza，受父親影響18歲時便加入軍隊。（網上圖片）

Aliia Roza的美色成為她最大武器。（IG圖片）

「當我 18 歲時，被送到一所軍事學院，他們向我們展示如何勾引、操縱及說服目標人物；如何使用不同類型的槍械及練武，成為戰場上的完美士兵」。現年37歲的Aliia Roza來自軍人家庭，祖父輩是二戰期間有名望的國家英雄，所以亦希望她繼承家業加入軍隊。可是Aliia Roza的戰場並非槍林彈雨那種，她要面對的是不同的男人，外貌出眾的她被訓練成靠美色獲取情報的特工，目標人物主要為毒販及販賣人口組織人員，她透露一開始以妓女自居，只為了能方便出入夜店等場所，而要向目標人物埋身，最基本就是要出賣肉體，跟對方發生性關係來獲取信任。

Aliia Roza在軍隊學習各種技能，但最重要的還是床上功夫。（IG圖片）

「我可以告訴每個女人如何讓男人愛上你並向你求婚。當展開對話時，我們一開始會很熱情，然後變得非常冷淡，目標人物會手足無措地想：『發生什麼事？我做了什麼？怎麼了？她消失了』；陰謀、秘密、神秘、你也必須有最出色的性技巧」。Aliia Roza指在軍隊學習性技巧是最重要的一課，並非只空談學理論，而是有活生生的「展示」給她參考，她透露剛進軍隊第二個星期便遭上級強暴，而成為特工後亦要不停出賣肉體。

現在Aliia Roza於美國過著奢華生活，有男友及兒子。（IG圖片）

更多Aliia Roza靚相

+ 24

Aliia Roza的身份被揭露是因為愛上了一名黑幫頭目，對方的手下發現她是間諜，將她帶到森林幾乎要殺人滅口，最後這名黑幫頭目救了她，並安排她改名換姓以新身份過活。移居美國前，Aliia Roza曾下嫁一名莫斯科商人，但對方被拘捕及殺死，使她對政府失去信任，決心要過新生活。

現在Aliia Roza在洛杉磯從事時裝公關工作，揸名車住豪宅，其IG戶口粉絲多達100萬人，過著奢華又安穩的生活。她透露已超過10年沒有回俄羅斯家鄉，但每天都會跟家人聯絡。