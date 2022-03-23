《獨家試愛》16年方力申突出PO多謝鄧麗欣　「從此成為銀幕情侶」

2006年3月23日，是電影《獨家試愛》上畫日，該片由葉念琛執導，方力申（Alex）、鄧麗欣（Stephy）主演，從此不單成為銀幕情侶，更真係撻著變成情侶。事隔16年，方力申不單沒有忘記，更仍念念不忘，今日（23/3）便在社交平台出PO，寫上情深話，更藉此多謝︰「多謝Stephy」。

方力申形容自己這一幕喊到成個小朋友咁，有啲醜怪。（網頁截圖）

在帖文中，方力申上載了《獨家試愛》的最後一幕，Alex為留住Stephy爆喊搵的士，希望得到原諒，雖然Alex都覺得這場戲喊到成個小朋友咁，有啲醜怪。「但係咁就過咗16年，都係絕對值得出post賀一賀佢。」

他又憶起自那一年開始，自己和團隊朋友都保持一年拍一部愛情電影的習慣。「但一切，都是從這部作品開始，所以才特別有紀念價值！更感謝當年支持我開拍這電影的paco！」最後更特別標註#阿寶，可見用心。而在該貼文，不少網民都留言，大家都有同一個願望︰「快啲追番阿寶啦！」

當年Stephy有啲baby fat，相當可愛。（《獨家試愛》劇照）

電影是方力申第一次做男主角，結果票房就直衝上800萬，更令電影成為系列作品，愈拍愈有。隨後Alex更借用維基的解說：「《獨家試愛》（英語：Marriage With A Fool）是一部香港電影。由葉念琛導演，方力申及鄧麗欣領銜主演， 於2006年3月23日上映，屬愛情片種。本片是葉念琛執導的《愛情四部曲》的第一部，故事上與《愛情四部曲》的第二部《十分愛》及第三部的《我的最愛》並無關聯，與第四部的《紀念日》有部分關聯，演員都沿用方力申、鄧麗欣，從此成為螢幕情侶。」

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隨後Alex便道出自己心聲︰「多謝Paco，琛導，Stephy，同所有兄弟姊妹們。一部《獨家試愛》，一首《好心好報》，從此改變了我嘅演藝事業，我感恩遇到的所有機會及提攜過我的所有人，我仍有很多角色想做但未做，我會繼續努力！」此外亦提到當年同一日，有第二部主演的電影同時上畫，「我另一套主演電影《得閒飲茶》都喺同一日上映。我人生第一同第二次做男主角嘅電影竟然安排喺同一日上映，呢個故事，永世難忘。多謝肥仔聰。」