美亞開YouTube頻道「8號電影院」　一日一套正版電影無料放題任睇

香港受第五波疫情影響，大部份娛樂活動都暫定，日日要留在家中，無論工作定休息都要在家，變相對網上娛樂需求大增。而早前，由美亞電影與TVB合力推出的全新頻道 「8號電影院」（按此連結），就睇準這個時機開台，每日上載一部香港電影，以正版高清的畫質，畀市民任睇，當中更不乏經典作。

頻道開台兩個月，已有多部電影供欣賞，其Logo設計更有如百老匯戲院。（網站截圖）

頻道第一套上架的電影係吳宇森導演，周潤發、梁朝偉主演的組典《辣手神探》。（《辣手神探》劇照）

美亞電影在八、九十年代港產片高峰期佔上重要位置，不少巨星如周潤發、梁朝偉、張曼玉、周星馳、劉德華都有參與製作旗下電影，而這條頻道將會以一日一部的速度，將作品上架，仲會係高清畫質，據知將不少於500部，成為網上一個龐大的正版香港電影片庫。

《爆裂刑警》有吳鎮宇及古天樂主演，都係唔錯嘅選擇。（《爆裂刑警》劇照）

呢套驚憟經典，當年剩係海報都夠嚇人。（《恐怖熱線之大頭怪嬰》海報）

大家可以欣賞到個高清版。（《恐怖熱線之大頭怪嬰》海報）

暫時已上架的有《辣手神探》（周潤發、梁朝偉主演）、《星月童話》（張國榮、常盤貴子主演）、《聽風者》（梁朝偉、周迅主演）、《愛你愛到殺死你》（黎明、鄭秀文主演）、《爆裂刑警》（吳鎮宇、古天樂主演）、周星馳的《一本漫畫闌天涯》及《行運一條龍》等，就連一些驚嚇經典《恐怖熱線之大頭怪嬰》、《陰陽路》 系列都有上架。

記者就隨意觀看幾部作品，畫面的確高清水準，非常有誠意，只是部分場面和情節會刪減，未知是片長還是版權問題。而由於電影明星及免費效應，該頻道啟動短短兩星期便累積達10萬Followers，相當快。不過就有關頻道是否想發展成一個新串流平台，曾詢問美亞電影方面，到截稿前仍未有回應。