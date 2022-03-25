《怒火》或成最後金像大贏家兼票房冠軍　警片沒落成就匪片興起？

《寒戰》劇照。戲中，兩大影帝郭富城與梁家輝激辯的一段，或是《寒戰》令觀眾最為深刻的部分。（imdb）

十年前，《寒戰》上映，作為梁樂民及陸劍青執導的處女作，迅即大受歡迎，票房收入超過四千二百萬，成為當年的票房冠軍。翌年的香港電影金像獎，《寒戰》獲得十二項提名，並最後奪得九個獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男主角等，成為繼《無間道》後，獲獎最多的警匪片。當年《寒戰》作為叫好亦叫座的警匪片，可謂一時無兩。

《無間道》劃時代的敍事改變了港產警匪片的定義，亦直接影響流行文化，「無間道」成為了臥底的代名詞。（imdb）

若要回顧香港電影，警匪片是絕對無法忽略的一環，而港產警匪片隨時代亦不斷轉變，而每個年代也會留下屬於該代的警匪經典。七十年代有《跳灰》、《點指兵兵》；進入八十年代的警匪片高峰，有成龍《警察故事》系列、周潤發與李修賢演出的《喋血雙雄》、《龍虎風雲》等。

九十年代有陳木勝《怒火街頭》、林嶺東《高度戒備》，亦衍生了「匪片」如《古惑仔》系列。進入二十一世紀，《無間道》與杜琪峰《PTU》等亦重塑出較立體的警匪類型。

《寒戰》作為2010年後的警匪片經典代表，突出了警隊內的權鬥，不論角色忠奸，均為警隊內部的成員，極致地發揮作為「警片」的類型特色。而在極致以後，《寒戰II》雖然叫座，但評價亦比上集稍遜，故事只將權鬥托展至「政治空間」，在結構上失去了上集的周密，亦再次將未完待續的線索，延續至久未推出的「寒戰III」。

《寒戰II》在商業成就上高出上一集，但卻未有一樣的得獎。（imdb）

2010年代，警匪片依然是香港電影的常客，不少導演如杜琪峰、陳木勝等依然繼續拍攝《毒戰》和《掃毒》等叫好的警匪作品，亦有林德祿的「風暴系列」等，但相較之下，未有過往叫好或叫座的佳績。而相較之下，以匪為中軸的電影，如改編自三大賊王的《樹大招風》，或深入偽鈔集團的《無雙》，在叫好以外，亦同樣具叫座力。這是否「警片」是否開始沒落，而「匪片」再次興盛的現象？2010年代，是否將會被視為「匪片」逐漸取代「警片」的時代？

香港電影金像獎將會於本年7月17日，作為2020年代開端的警匪片代表，導演陳木勝的遺作《怒火》入圍八項大獎，亦同時是2020年疫情期間入場人次最多的港產電影。

《怒火》為著名警匪片導演陳木勝的遺作。（imdb）

作為2020年代的開端，《怒火》會否成為新經典依然是未知之數，而將會上映的韋家輝《神探大戰》、莊文強《金手指》，又會如何塑造這個年代的警匪電影？值得觀眾引頸以盼，一再期待。