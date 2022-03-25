《蝙蝠俠》刪剪片段曝光驚見小丑　導演：交代蝙蝠俠畀小丑入腦

新版《蝙蝠俠》首次由羅拔柏迪臣飾演蝙蝠俠，電影裡出現了多個蝙蝠俠的經典對頭。圖為電影《蝙蝠俠》海報。（imdb）

今年將會上映的新版《蝙蝠俠》導演麥維斯（Matt Reeves），在網上披露了新戲中的一段刪剪片段。早前一直盛傳會於電影中出現的小丑，在刪片段中曝光，該片段是蝙蝠俠與小丑於阿卡姆城醫院裡的單獨會面。而羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）版本的《蝙蝠俠》中，小丑一角則由《永恆族》的愛爾蘭演員巴利高根（Barry Keoghan）飾演。

新版《蝙蝠俠》，由演出《永恆族》的愛爾蘭演員巴利高根飾演小丑一角。（imdb）

導演麥維斯早前透露，這段戲會緊隨謎語人殺害了葛咸城警務處長後，留低了一條加密訊息給蝙蝠俠，而蝙蝠俠則決定去找尋能夠刺激到謎語人神經的新方法。麥維斯指：「蝙蝠俠感到非常不安，所以他需要找一個方法進入謎語人的思考領域，就好像追捕一個人或追捕人的思想，令他可以預估到對方的下一部。」但同時：「小丑也進入了蝙蝠俠的思考領域，操縱了思考的走向。」

導演麥維斯透露，電影中會利用其他片段達到一樣的效果。相信公開了刪剪的小丑片段，令觀眾更期待入場睇《蝙蝠俠》（Getty Image）

片段雖然交代到小丑與蝙蝠俠過去一段難以名狀的關係，而五分鐘的片段亦充滿劇烈的張力，但導演依然決定刪剪這個片段：「這段並非必要。這是該轉折的其中一段戲，它令整個敍事變得繁複，刪減後有助劇情的整體推進。」而他亦補充，電影的其他段落也達成了相同的轉折功能。觀眾或許要入場觀映，才能揭曉導演認為比這一場「小丑出現」發揮得更好的另一場戲。

即用以下連結睇刪剪片段：