《蝙蝠俠》刪剪片段曝光驚見小丑　導演：交代蝙蝠俠畀小丑入腦

今年將會上映的新版《蝙蝠俠》導演麥維斯（Matt Reeves），在網上披露了新戲中的一段刪剪片段。早前一直盛傳會於電影中出現的小丑，在刪片段中曝光，該片段是蝙蝠俠與小丑於阿卡姆城醫院裡的單獨會面。而羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）版本的《蝙蝠俠》中，小丑一角則由《永恆族》的愛爾蘭演員巴利高根（Barry Keoghan）飾演。
導演麥維斯早前透露，這段戲會緊隨謎語人殺害了葛咸城警務處長後，留低了一條加密訊息給蝙蝠俠，而蝙蝠俠則決定去找尋能夠刺激到謎語人神經的新方法。麥維斯指：「蝙蝠俠感到非常不安，所以他需要找一個方法進入謎語人的思考領域，就好像追捕一個人或追捕人的思想，令他可以預估到對方的下一部。」但同時：「小丑也進入了蝙蝠俠的思考領域，操縱了思考的走向。」
片段雖然交代到小丑與蝙蝠俠過去一段難以名狀的關係，而五分鐘的片段亦充滿劇烈的張力，但導演依然決定刪剪這個片段：「這段並非必要。這是該轉折的其中一段戲，它令整個敍事變得繁複，刪減後有助劇情的整體推進。」而他亦補充，電影的其他段落也達成了相同的轉折功能。觀眾或許要入場觀映，才能揭曉導演認為比這一場「小丑出現」發揮得更好的另一場戲。
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