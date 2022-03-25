金像獎2022｜許冠文獲頒終身成就　「金鉸剪」周國忠為專業精神獎

香港電影金像獎協會今日（25/3）公布《第四十屆香港電影金像獎》兩個最高榮譽獎項，獲頒發「終身成 就獎」的是一代笑匠許冠文先生，至於「專業精神獎」就由有「金鉸剪」美譽，曾奪香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎的周國忠先生。

一代笑匠許冠文於今屆獲頒「終身成就獎」，以表揚他在香港電影的貢獻。（大會相片）

有「喜劇天王」 美譽的許冠文，在上世紀70年代起以自編自導自演的經典喜劇電影開創 港產片新風氣，當中在1974年，以許氏兄弟班底創作的首部作品《鬼馬雙星》 ，即大破600萬票房，打破當時香港中西票房紀錄，及至1976年的《半斤八両》，更以800多萬再締佳績，1981年的《摩登保鑣》更以1,700多萬票房，第三度衝破其自家所創的香港票房賣座紀錄。而《摩登保鑣》更為許冠文摘下1982年度，第一屆「香港電影金像獎」最佳男主角的榮銜，風頭一時無兩。

1970年代後期，許氏兄弟的港式諷刺喜劇從電視節目《雙星報喜》擴展至影壇，把社會熱門議題及本地文化等題材，開啟粵語喜劇電影《鬼馬雙星》。（© 2010 星空華文傳媒電影有限公司 保留所有權）

「許冠文電影」已是金漆招牌的保證，到80年代與弟弟許冠傑分開發展，許冠文亦繼續創作出個人佳績，精彩作品包括《神探朱古力》（1986）、《雞同鴨講》（1988）、《合家歡》（1989）和《搶錢夫妻》（1993）等。2016年更參演台灣電影《一路順風》，以低調的演出的士司機一角，滲出源源不絕的喜感，更為影片平添不少魅力。

去年，許冠文亦有參與抗疫電影《總是有愛在隔離》的演出。（《總是有愛在隔離》劇照）

至於今屆專業精神獎得主周國忠，在香港電影圈有 「金鉸剪」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最 佳剪接獎，亦擔任過監製、策劃、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。

除有「金鉸剪」美譽，亦被封為「周身刀張張利」的「電影多面手」。（大會相片）

周國忠畢業後在父親的影片沖印公司工作，閒時走到剪接師身後觀摩學藝。隨後遇上一生中最重要的伯樂——麥嘉先生，並擔任麥嘉第 一部電影《一枝光棍走天涯》的剪接，自此二人合作無間。1980年新藝城創立後，初期所有新藝城電影的剪接都是出自他的金手，在位期間，推動成立新藝城剪接組及錄音室，更特別跑到美國為公司引進新科技。 周國忠後來與林嶺東、周潤發合組銀獎製作公司，出任過電影出品人、 監製、策劃、發行、後期製作等不同崗位。周氏在電影奮戰了半世紀，至今仍積極參與香港電影金像獎協會、香港電影工作者總會、香港電影後期專業人員協會、香港電影剪輯協會的工作，將自己寶貴的經驗和專業精神繼續在圈中薪火相傳。