《蝙蝠俠》角色反傳統參考大衞連治　導演：小丑天生有病嚇親人

觀眾期待已久的新《蝙蝠俠》（The Batman），日前公開了一段5分鐘的刪剪片段，片段裡最驚喜之處，莫過於小丑角色的新造型曝光。在片段中可見，由巴利高根（Barry Keoghan）飾演的小丑，一頭綠髮十分稀疏、指甲染血，而面部的疤痕亦與過往蝙蝠俠電影裡出現的小丑大相逕庭。

《蝙蝠俠》導演麥維斯（Matt Reeves）早前在訪問中提到，設計高根飾演的小丑時，刻意在外貌形體上與傳統的小丑分割。這個版本的小丑並沒有墮進化學溶液中（添布頓版，由積尼高遜飾演的小丑；謝勒力圖飾演的小丑於《自殺特攻隊》中亦有近似的橋段），亦不會為臉上的疤痕留有開放性的原因（如基斯杜化路蘭版本，由希夫烈格飾演的小丑）。而刪剪片段中可見，如此獨特的造型，導演指是參考自大衞連治1980年的電影《象人》。

導演解釋：「就好像《歌聲魅影》，他有先天疾病，令他會失控地笑，令人毛骨悚然。電影的大部分時間，他也半掩着他的面孔」在電影的部分外，導演再就小丑的背景故事進行解釋：「可能他天生便有這樣的疾病，好像他被詛咒了一樣。他無法自控，而旁人看見他也感到不安。他自小便經歷着旁人目光裡的恐懼，而他只好認為這是上天替他開的一個玩笑，而長大後亦成為了他看待世界的虛無主義。」

導演麥維斯提到，小丑因為有天生的疾病，令世界對他帶有恐懼異樣的眼光，情況就如《歌聲魅影》一樣，所以小丑大部分時間也會半掩着面孔。（imdb）

自基斯杜化路蘭重啟蝙蝠俠電影後，巴利高根已經是近年繼希夫烈格、謝勒力圖及華堅馮力士後，第四位擔綱演小丑的演員。