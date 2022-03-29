奧斯卡｜姬絲汀史釘活搣甩偶像味　曾全裸演出一早鋪路做實力派

《第94屆奧斯卡頒獎禮》昨日（28日）圓滿結束，姬絲汀史釘活（Kristen Stewart）憑已故戴安娜王妃傳記片《史賓莎》（Spencer）獲提名最佳女主角，最終敗給勁敵《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）的謝茜嘉積茜婷（Jessica Chastain）。

《吸血新世紀》令姬絲汀史釘活爆紅，但亦被定型為偶像。（劇照）

現年32歲的姬絲汀史釘活是童星出身，18歲憑《吸血新世紀》（Twilight）系列爆紅，成為深受全球年輕人歡迎的偶像派演員。不過她一直不甘於被定型為空有外表的明星，一直敢於挑戰不同類型的角色來證明自身演技，無論是商業大片還是小本獨立電影都樂意演出。

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當中包括2012年上映的《浪蕩青春》（On the Road），當年姬絲汀紅得發紫，卻在戲中作全裸演出，跟兩位男主角Sam Riley及Garrett Hedlund上演三人同床及車內裸體手部運動等大膽戲碼。不少粉絲當年看到姬絲汀豁出去演技都大感驚訝，但她就是要證明自己作為演員，不應受前作所局限，可以駕馭任何角色。

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經過數年的大膽嘗試，姬絲汀憑《坐看雲起時》（Clouds of Sils Maria）成為首位奪得有「法國奧斯卡」之稱的César Award最佳女配角，成位首位奪得這個獎項的美國女演員，這一次就已經證明了姬絲汀的演技實力，今次再升呢做影后，都是意料中事。