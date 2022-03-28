奧斯卡｜韋史密夫謝茜嘉謝西婷首奪影帝后　角色均改編傳記故事

影壇盛事《第94屆奧斯卡金像獎》，於香港時間今早（28/3）舉行。本屆最佳男主角的競爭激烈，最後由韋史密夫憑《王者世家》（King Richard）首奪最佳男主角殊榮。他以同樣獲提名的丹素華盛頓的格言作為開場白：「在人生的顛峰時，要小心，這是魔鬼試你的時候。」他希望成為盛載滿愛的航船。他接續感謝家人、電影故事改編原型的威廉氏家庭。

韋史密夫在《王者世家》中飾演網球巨星雲露絲和莎蓮娜威廉絲的父親兼教練理察威廉絲。

韋史密夫在《王者世家》中飾演網球手威廉絲姐妹的父親。（電影劇照）

多年前，韋史密夫因奧斯卡疑有種族歧視問題而號召杯葛。今年在得獎後，除了感謝家人以及團隊，他亦開玩笑指「感謝奧斯卡邀請他回歸」。

另外本屆最佳女主角，由謝茜嘉謝西婷憑《Eyes of Tammy Faye》奪得，亦是她首次奪得最佳女主角殊榮。她以感謝導演Michael Showalter以及同戲演出的安德魯加菲（Andrew Garfield）。

謝茜嘉謝西婷在《Eyes of Tammy Faye》中飾演傳奇電視傳道人Tammy Faye。（電影劇照）

謝茜嘉謝西婷亦指：「自殺問題一直是美國前列的死亡原因，自殺影響到很多家庭、她自己、亦影響到性小眾的群體。」同時她亦強調：「我們面對很多歧視性的行為，而且有很多暴力以及仇恨而起的犯罪行為，我們身處這個世代，我會想起Tammy（她戲中的角色），我被她徹底的愛行所啟發。