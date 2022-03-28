奧斯卡台上打人譁眾取寵？　盤點6個尷尬時刻影帝強索吻好過份

奧斯卡舉辦至今已經第94屆，今年的韋史密夫（Will Smith）上台疑似掌摑基斯洛克（Chris Rock）為最佳男主角造勢，譁眾取寵，但過往的奧斯卡頒獎典禮上，有出現過不同令人印象深刻的真．經典場面。以下8個經典時刻，相信影迷也會回味無窮。

拒絕奧斯卡獎項？

馬龍白蘭度憑《教父》二度獲得奧斯卡最佳男主角，卻拒絕出席頒獎典禮。（《教父》劇照）

1973年，馬龍白蘭度憑《教父》角色柯里昂，獲得第45屆奧斯卡最佳男主角，第二度獲獎的馬龍白蘭度，他拒絕領獎，並指派美國原住民少女Sacheen Littlefeather上台為他拒絕獎項，並指當時的電影將美國原住民塑造成野蠻殘暴的角色，表示如果這些現象沒有改善，他不會對這個獎項表示尊重。

艾哲倫保迪獲獎後擁吻頒獎嘉賓荷爾芭莉

獲得奧斯卡最佳男主角的艾哲倫保迪上台獲獎時，強吻荷爾芭莉。（網上圖片）

2003年，艾哲倫保迪憑電影《鋼琴戰曲》，成為史上最年輕的奧斯卡最佳男主角。在頒獎禮上，艾哲倫從荷爾手上接過獎座後，有別禮儀上的擁抱及親吻臉頰，艾哲倫摟着荷爾強吻下去，引起全場哄動。事後荷爾芭莉受訪時表示：「當時完全不知道發生甚麼事！」

Jennifer Lawrence仆親

珍妮花羅倫絲在上台領獎時在梯級上跌倒。（視覺中國）

珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）2013年憑《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）首度榮獲奧斯卡影后，她身穿的晚裝裙擺太長，珍妮花上台領獎時不慎在梯級上跌倒，上台後雖然全場鼓掌，但依然不能掩飾尷尬度。

奧斯卡最多名人自拍

2014年的頒獎禮的經典場面，亦包括主持艾倫迪珍妮絲（Ellen Degeneres）所促成的「史上最多名人自拍照」，她先請畢彼特（Brad Pitt）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），而周圍的荷里活巨星亦起哄加入自拍。

當眾叫pizza

主持艾倫借明星不會進食前往頒獎禮，再植入pizza公司廣告進行宣傳。（視覺中國）

之後主持艾倫又提到提及在座嘉賓「肚空空」參加頒獎典禮，即場叫外賣Pizza，當然這亦是植入式廣告，而觀眾亦在直播中，再見到畢彼特每套電影也出現狼吞虎嚥的畫面。

最佳電影頒錯人

大會搞錯信封，頒錯最佳電影獎予《星聲夢裡人》。（視覺中國）

2017年，奧斯卡誤將最佳電影頒給《星聲夢裡人》（La La Land），當時大會誤將最佳女主角賽果的信封，當作最佳電影賽果的信封交給頒獎嘉賓華倫比堤（Warren Beatty），由於《星》片的愛瑪史東（Emma Stone）奪得最佳女主角，華倫比堤看到《星》片名就照讀出，造就這個世紀大烏龍。