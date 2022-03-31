Tinder詐騙王｜Simon開直播預告將闖美發展　訛稱仍被敵人跟蹤

世紀渣男Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）因Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）而全球爆紅，儘管呃錢呃感情的過程被公開，Simon不僅瘋狂炫富及簽經理人公司，繼續謊稱自己無辜外，更指片中的三位受害人才要因誹謗而入獄。繼早前帶模特兒女友受訪後，於Instagram開直播回答網民問題，在爆未來新動向。

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Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）自播出以來一直佔據全球點播排行榜的頭10位。（Netflix）

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（IG/@simon_leviev_official_）

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現年31歲的Simon Leviev透過交友App Tinder認識毫無戒心的女性，與對方建立戀人關係或成為朋友後，就開始以各式各樣的藉口來欺騙金錢，全求已經有不少單身女士被Simon呃錢呃感情，詐騙金額高達1000萬美元。不過自戀的騙徒怎會改過自身，Simon在日前的直播中表示Netflix製作的紀錄片改變了他的一生，由於紀錄片收視非常好，作為主角感到非常自豪。

Simon竟然指由於紀錄片收視非常好，作為主角感到非常自豪。（IG/@simon_leviev_official_）

Simon堅稱自己並沒有詐騙過任何人，不過都要感謝Netflix讓自己出名兼每日賺大錢。至於被問到經常訛稱被「敵人」追殺而導致保鏢Peter受傷，Simon仍表示：「那些瘋狂的混蛋仍在跟蹤我！」當有網民提到在紀錄片播出後，是否擔心被捕時，Simon竟笑言：「那些女人（片中三名受害人）才要擔心因誹謗而被捕！」有大批網民指Simon依然堅稱被「敵人」追殺根本就是一個笑話，更搞笑指「要呃人原來真係要先呃自己！」

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三位肯出鏡的受害人，左起：Cecilie Fjellhøy、Ayleen Charlotte及Pernilla Sjoholm。（Netflix）

被問到在忙什麼及未來動向時，Simon興奮透露正在製作關於自己的紀錄片，播出時大家就能夠看到「真相」：「如果觀眾認為在《Tinder Swindler》中看到的令你們瞠目結舌，那麼接下來看到的，必定會感到震驚。」另外，Simon表示自己幕前居住在特拉維夫，正在等待批核美國簽證，去到美國後並會跟French Motana一起錄歌，又或者這跟Snoop Dogg和50 Cent，還保證很快就會有美好的事情發生。