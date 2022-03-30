月光騎士Disney+開播　邊緣人變超級英雄　幻聽幻覺精神有問題

《月光騎士》今日（3月30日）於Disney+串流平台上首播，故事設定於英國倫敦，由奧斯卡依撒及伊芬鶴基主演。（marvel網站）

漫威（Marvel）電視劇集《月光騎士》（Moon Knight）今日首播，將會每星期推出一集，每集約40分鐘，由奧斯卡依撒（Oscar Isaac）及伊芬鶴基（Ethan Hawke）主演。第一集已經開始大力發揮主角人格分裂障礙的賣點，由漫畫原著的其中一個分身身份開展故事。

以下將會有第一集內容劇透，未睇第一集的觀眾慎入！

以下內容將會劇透，未睇第一集的觀眾慎入！（imdb）

住在倫敦的社會邊緣人

故事以主角史提芬格蘭（Steven Grant，奧斯卡依撒飾）開展故事，故事開首設定史提芬是一個英國人，操一口流利的英國口音，住在倫敦，在大英博物館的紀念品售賣處工作，夢想是能夠成為博物館的導賞員。他是博物館內不顯眼的一名職員，上司以及同事對他的不太重視，印象也不太正面。他單身、獨居、獨來獨往，沒有朋友，母親也一直不接聽他的電話，如同一個與社群隔絕的邊緣人。

主角史提芬是一個英國人，在大英博物館的紀念品售賣處工作，是一個與社群隔絕的邊緣人。（imdb）

史提芬沒有朋友，家人不接聽他的電話，他平時只與街頭「雕像」藝人傾訴心事，是徹頭徹邊的孤獨精、邊緣人。（Marvel網站）

人格分裂的徵兆

史提芬性情怪異，他竭力過正常人的生活。他受盡失眠的折磨，亦似乎十分缺乏安全感，需要用膠紙封起門縫、在床沿鋪上一圈沙粒、戴上腳鐐才能放心進睡，似乎害怕自己在睡夢中「夢遊」。第一集大量出現鏡子，利用鏡像交代史提芬的人格分裂徵兆，而每次史提芬出現在鏡前，似乎鏡裡會出現另一個自己，令他十分困惑。加上他經常出現幻聽，腦裡常有一股低沉而神秘的聲音，令他表現得更精神緊張、脆弱。

影集內出現大量鏡子，作為人格分裂的線索。（Marvel網站）

離奇出現在阿爾卑斯山

史提芬有一日從睡夢中醒來，出現在阿爾卑斯山的一個高原小鎮，突然被人持槍追殺。正當他毫無頭緒地逃到小鎮廣場時，他遇到阿瑟哈羅（Arthur Harrow，伊芬鶴基飾），一個在小鎮上宣傳神秘宗教的「教主」。他右手刺有天秤紋身，利用手杖作為媒介對鎮民進行「審判」，分辨善惡。而史提芬人群中目睹了儀式的進行，被判為善良的人，被受嘉許；被判為邪惡的人，不論如何否認辯駁，也被神秘力量奪去性命。

史提芬無故出現在阿爾卑斯山的小鎮上，手握了似乎屬於阿瑟的金甲蟲。（Marvel網站）

而神秘地出現在史提芬手中的金甲蟲，似乎是在他「斷片」期間從阿瑟手上搶走的寶物。但史提芬嘗試歸還給阿瑟時，他腦裡的神秘聲音不斷阻止他，甚至控制着他的身體，亦令他在斷片幾秒內，擊倒了追殺他的匪徒，然後帶着金甲蟲逃走，上演了一段驚險的飛車橋段。

神秘宗教「教主」阿瑟哈羅，擁有超自然的力量，能夠透過手杖分辨人的善惡。（Marvel網站）

神秘電話

史提芬在飛車中又再「斷片」，在自己的公寓裡醒來，時間已不知不覺過了兩天。正當史提芬感到極度困惑時，他發現自己的公寓內收藏了一部不屬於他的神秘電話，裡面有數十個未接來電。電話突然響起，對方似乎認識他，稱乎他做Marc，又質問他為甚麼會操一口英國口音。史提芬懷疑自己有多於一個身份，他的人格分裂情況漸漸浮上水面。

史提芬在自己的公寓中發現一部電話，電話的另一端有一個似乎認識他的女人。（Marvel網站）

「教主」阿瑟的逆襲

正當史提芬承受着幻覺幻聽的折磨，無法辨清真假時，神秘「教主」阿瑟出現在博物館，證明了史提芬在阿爾卑斯小鎮經歷的真實性。當晚他更被阿瑟幻音操控的神獸襲擊，在走投無路之時，史提芬終於接受了自己多重人格的事實，在絕境中將自己奉獻給鏡像中的另一個自己——月光騎士。

在史提芬幻覺裡出現的埃及月神。（Marvel網站）

史提芬最後的絕境中，化身成為月光騎士。（Marvel網站）

影集版的月光騎士，承襲了原著漫畫的人格分裂元素，並於第一集以夢境與真實穿梭的手法交代史提芬成為月光騎士的開端。而故事重設於英國倫敦，借用了大英博物館擁有大量埃及文物的背景，相比原著在主軸發生在紐約更具合理性。而影集亦巧妙地利用了史提芬的英式英語口音，與他腦裡的Marc的美式英語口音進行區分，亦是影集製作的細心之處，方便觀眾理解箇中的身份轉換。

《月光騎士》將會每星期在Disney+串流平台上推出新一集，觀眾可以密切留意平台內的宣傳。（imdb）

《月光騎士》將會每星期在Disney+串流平台上推出新一集，第一季將會推出六集。而月光騎士亦是漫威宇宙的第四階段中，第一位出現的新超級英雄，至於《月光騎士》會否作為引子，引進更多漫威的超級英雄「回巢」，便要留意接下來五集的劇情發展。