竹野內豐失蹤｜日本網民報料已搵到　「正在我公司樓下拍廣告」

51歲日本男星竹野內豐，日前被指失聯兩星期，而本應要為富士電視台開工的《鴉色刑事組》電影版，亦因此未能開工。電視台更發出100萬日圓（約6.3萬港元）的賞金，揚言要尋人。不過事件後來傳出是電視台的技倆，有指竹野內豐根本不想接拍該作品，而電視台便用此手段，逼使竹野表態。

劇集《鴉色刑事組》收視不俗，令電視台想開電影版。（《鴉色刑事組》劇照）

有網民表示本星期一見到竹野內豐在公司樓下拍廣告。（網頁截圖）

竹野內豐向來是神隱級藝人，行內有他聯絡的人不多，而自去年約滿合作26年的「研音」事務所後，轉由其姊姊接洽工作，個人就變得更低調，不少圈中人都無法跟他聯絡。不過原來有日本網民於星期一出過Twitter，表示在公司樓下見到竹野內豐在拍廣告。事源這位在地產公司做的員工爆料指，表示在當日朝早見到竹野內豐於街頭拍廣告，內文稱：「在虎之門金刀比羅宮，見到竹野內豐在拍攝。」有網民留言估計是手機call的士app的宣傳片。而其實在上星期，竹野內豐才有UNO男士用品廣告出街，更是與窪田正孝、高杉真宙合拍，一同演上班族。

這個Call的士廣告，是由竹野內豐做代言人。(網上圖片)

竹野內豐因為去年約滿經理人公司，為感謝公司多年栽培，已對拍劇厭倦的他都肯接拍，以答謝公司。由於反應不俗，電視台打算拍成外傳及電影版，奈何一直未能聯絡上竹野內豐，睇怕該計劃將要告吹。