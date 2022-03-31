虎膽龍威｜布斯韋利士暫別影壇　警匪科幻動作片定義hardcore硬漢

荷里活動作影星布斯韋利士（Bruce Willis）的家人透過社交媒體公布，布斯韋利士因患上失語症而需要暫別影壇。消息一經傳出，旋即引起美國網民激烈討論。

布斯韋利士的長女，透過社交媒體向影迷公布父親被診斷患有失語症，消息旋即引起美國網民熱切關注。（ig截圖）

現年67歲的布斯韋利士，最知名的電影作品莫過於《虎膽龍威》（Die Hard）系列。他由1988年在系列中所飾演警察John McClane，其個人英雄式破案作風，以一擋百的硬漢形象，大大影響荷里活警匪片，亦為他作為前諧星締造了生涯上的大逆轉。

《虎膽龍威》系列是布斯韋利士的代表作，他以John McClane一角貫穿了系列中的五部電影。（imdb）

布斯韋利士在《虎膽龍威》第一集赤腳踩在玻璃上受傷的橋段，是他硬漢形象的絕佳例子。（imdb）

布斯韋利士在《虎膽龍威》第一集爬行摩天大廈的電梯槽，亦是電影的經典場面之一。（imdb）

布斯韋利士在《虎膽龍威》系列中，不時重用在冷氣槽內爬行的橋段。（imdb）

布斯韋利士在《虎膽龍威》系列中，亦有一句經典絕殺名言，觀眾可以自行觀映發掘。（imdb）

布斯韋利士及後演出了《虎膽龍威》系列以外不少動作電影，包括《第五元素》（The Fifth Element）、《鬼眼》（The Sixth Sense）、《危險人物》（Pulp Fiction）、《罪惡城》（Sin City）及《偽能叛變》（Surrogates）等。

他在電影中往往飾演強橫、硬朗、不合群及獨具慧眼的角色，是少數「中槍不倒」的銀幕硬漢，不論在警匪電影或科幻動作電影中，均極具代表性。布斯塑造的警探角色與硬漢形象對荷里活影壇影響深遠，從著名警探處境喜劇《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）不斷致敬、引用《虎膽龍威》可見一斑。

在著名警探處境喜劇《荒唐分局》中，主角Jake Peralta最喜愛的電影就是《虎膽龍威》，劇中多次引用及向電影致敬，指《虎膽龍威》是他夢想成為警察的原因，連劇中主角的兒子也按布斯韋利士的角色McClane命名。（imdb）

布斯威利士暫時尚有八部電影未曾公映面世，未知布斯會否在未來復出參與其他電影製作。