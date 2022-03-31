月光騎士｜盤點首集10個彩蛋　預告主角與埃及九柱神將加入MCU？

由奧斯卡依撒（Oscar Isaac）及伊芬鶴健（Ethan Hawke）主演的Marvel原創劇《月光騎士》（Moon Knight），終於在昨日（30/3）於Disney+播出第一集。首集獲得極高評價，更在爛番茄奪得92%的高分。月光騎士是Marvel從未在電影延伸的角色，劇集以前所未見的方式來探索MCU第四階段的另一面，就算對MCU不熟悉的觀眾都沒有負擔。劇中有不少跟原著漫畫的關聯及日後在MCU發展的鋪墊，如今就為大家整理首集出現的10個彩蛋。



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*注意：以下含劇透，請斟酌閱讀！！！

劇集有Oscar Issac主演。（劇集畫面）

劇情主要講述，本身任職禮品店的Steven Grant（Oscar Isaac飾）長期受多重人格障礙困擾，分不清現實與夢境，腦海中時常出現不同聲音，他的另一人格則是前美國海軍陸戰隊兼中央情報局探員，後來成為僱傭兵穿梭多地的Marc Spector。某次意外後，Marc被埃及月神Khonshu所救，成為Khonshu在地球的化身，在月光下擁有超凡能力的「月光騎士」。雖然他有時是英雄，但有時卻是奉月神之命的惡棍。當Steven或Marc遇到危險時，兩種人格必須合作，利用月亮之神的神秘力量脫險。

月光騎士是Marvel從未在電影延伸的角色，劇集以前所未見的方式來探索MCU第四階段的另一面。（劇照）

月光騎士這個角色對於Marvel迷來說一點也不陌生，但普通觀眾就未必熟悉。劇集與Marvel過往的作品在風格上有極大分別，吸引之處在於主角由單調的生活，突然身處於肉搏槍戰，每個轉折都有著極大變化。無論視覺效果或切換場景來代替人格轉換都都恰到好處，亦深入地描繪主角在人格交替過程中的內心掙扎與恐懼。在拍攝風格及劇情處理方面都做的比過往出色，是Marvel最有深度的作品。

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劇集風格與過往Marvel作品極大分別。（劇照）

彩蛋1：Goldfish Problem

Steven養了以條可愛的單鰭金魚Gus，不過自從有歐洲會來後，金魚突然由單鰭變回正常。這是為鋪墊主人格Marc現身歐洲執行任務，由於數天沒有餵飼Gus，Gus很可能已經死掉，而Marc為了讓Steven安心而買了另一條金魚來頂替Gus。雖然暫時還未知道金魚在劇中的發展，但首集名為「Goldfish Problem」這透過金魚只得10秒記憶，來暗示Steven在人格分裂時，忘記自己做過什麼。

2. Arthur Harrow穿上有玻璃碎的鞋子

劇集開首，看到疑似邪教領袖Arthur Harrow（伊芬鶴健飾）在穿上鞋子之前，穿上佈滿玻璃碎的鞋子。雖然在劇中沒有詳細講述，但在原著漫畫中，Dr. Harrow專門研究阻止神經疼痛反應，是一位痴迷於痛苦的科學家。

3. 預告亞特蘭提斯王子Namor加入？

在Steven追巴士的期間，背景出現了一間名為「Atlantis」的店鋪。其實海底王國亞特蘭提斯「Atlantis」曾於《鐵甲奇俠2》及《復仇者聯盟4：終局之戰》中出現過，而在《黑豹2》的劇本中，亦有傳出戲中將會有全新角色現身，就是Marvel漫畫中最歷史悠久的「元祖英雄」，由船長Captain Leonard McKenzie以及亞特蘭提斯公主所生的首位混血變種人，為海底王國亞特蘭提斯的王子「海底人」（潛水人）納摩（Namor）。

4. Donna

Steven在博物館的上司Donna是來自漫畫角色Donna Kraft，在1992年出版的《Moon Knight》第39冊中首次亮相，亦負責是Marc的公關工作。

Donna是來自漫畫角色Donna Kraft。（劇集畫面）

5. Marc死後被月光之神Khonshu所救

在Steven餵飼金魚Gus的時候，魚缸的底部出現了一個迷你金字塔、船及「埃及美后」娜芙蒂蒂（Nefertiti）的小模型，這暗示了Marc在埃及遇上事故死去，然後被月神Khonshu所救，而成為Khonshu在地球的化身。另外，當Steven到達博物館，與小女孩討論埃及人死後受到審判時，小女孩問Steven是否對於未能通過審判而感到困擾，暗示了Marc曾經死過。

6. Arthur Harrow信奉Ammit

疑似邪教領袖的反派Arthur Harrow信奉埃及神明Ammit，透過握著他人的首來進行審判，若身帶罪惡就會即時吸取對方的靈魂。在埃及神明中，Ammit是擁有鱷魚頭，獅子上身及河馬下身的生物。當死神Anubis將亡者的心臟與羽毛放在天秤上，若心臟比羽毛重，代表該人曾做了壞事，Anubis就會將心臟讓Ammit吃掉，亡者就永遠不得安息。而Arthur身上亦刺有Ammit頭的天秤紋身，而拐杖亦是Ammit的頭部。

7. 九柱神將加入MCU？

Steven在劇中提到埃及神話中擁有超強神力的「九柱神」（The Ennead），而月神Khonshu就是其中之一。而在1950年出版的原著漫畫第96冊中，這九位埃及神最初來自一個名為Celestial Heliopolis的袖珍維度，但可以通過特別通道而前往地球，跟復仇者一起並肩作戰。而首席編劇Jeremy Slater亦公開表示目標就是將月光騎士與復仇者連結。

8. 誰是Duchamp和Layla？

當Steven發現家中暗藏一部從未見過的手提電話和鑰匙，看到電話中有多個來自Layla和Duchamp的未接來電，而接聽Layla來電時，對方竟然稱呼自己為Marc。Layla其實是Marc的情人，亦是一位考古學家。而Duchamp就是Jean-Paul Duchamp，是負責駕駛月亮直升機（Mooncopter）的機長。雖然他還未登場，但極有可能在其後的集數亮相。

9. 活雕像是誰？

在劇集中段亮相的金色活雕像是Steven的好友，雖然Steven一直都沒有說出他的名字，但在劇終的演員名單中看到這個有Shaun Scott飾演的角色名為Crawley。而這個角色在原著漫畫中名為Bertrand Crawley，他是Marc的線人。

10. 鏡子暗示人格交替

值得留意的是，劇集運用了大量意象來預示Steven的內在力量，而這個切換畫面來代替人格轉換方法亦處理得非常到位，不僅帶動了劇情的推進，還加快了節奏。每次Steven聽到內在聲音的時候，都會有鏡子出現，而在鏡子的倒影亦看見三個自己，而這就正正代表著Steven、Marc及月神Khonshu。

劇集運用了大量意象來預示Steven的內在力量，而這個切換畫面來代替人格轉換方法亦處理得非常到位。（劇集畫面）