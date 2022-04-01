初戀無限Touch｜袁彌明自爆執二攤演出　跟同一女演員兩度爭角色

1997年上映的《初戀無限Touch》集合兩大當時得令的偶像陳曉東與梁詠琪，上演富家女與窮小子的純純愛情故事。戲中飾演陳曉東妹妹的是當年只得17歲，還未選港姐的袁彌明，她曾經透露當年屬執二攤演出，而原本的人選，早在數年前已跟她爭演女主角，究竟是哪一位呢？



袁彌明在《初戀無限Touch》飾演陳曉東細妹，有同性戀傾向。（電影截圖）

袁彌明在其網誌中提到，電影《仙樂飄飄》當年於其就讀的聖士提反中學取景，找了大批學生當臨時演員，作為排球隊隊員的她也是其中一員，當日更有模特兒公司職員向她跟幾位隊員「抄牌」。隔了一段日子，職員聯絡她們去為電影《四個32A和一個香蕉少年》面試，同場有還叫江麗娜的唐寧、何嘉莉、文頌嫻及滕麗明等，身兼導演、演員及監製的曾志偉，與合組UFO電影人製作有限公司、有份客串一角的張之亮親自面試。

袁彌明跟唐寧在《算死草》中合作。（電影截圖）

當年袁彌明得17歲，仲有Baby Fat。（電影截圖）

袁彌明表示面試了好幾次，最後曾志偉跟她說：「其實cast了江麗娜（唐寧）後都無辦法揀你了，你地兩個樣太相似了，觀眾分唔到」。落選後，袁彌明開始模特兒工作，但到第一次演戲已經是數年後的事，正是1997年上映的《初戀無限Touch》。她透露這次演出原來又跟唐寧有關，因為對方沒檔期接拍《初》片，讓她「執二攤」演出。接下來袁彌明演了幾部電影，1999年後到美國升學而暫別香港演藝圈，直至2005年回港參選港姐才再作幕前演出。