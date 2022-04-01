史提芬史匹堡出口煞停《變形金剛》 米高比爾不斷添食因衰貪錢？

米高比爾改篇動畫的電影《變形金剛》系列，在全球票房十分賣座。（imdb）

荷里活導演米高比爾（Michael Bay）最為人熟悉的電影，莫過於《變形金剛》系列。近日他就剛推出的新戲《十字衝鋒車》（Ambulance）接受外媒訪問時，提及過去拍攝《變形金剛》時，監製史提芬史匹堡曾勸他煞停系列。

《變形金剛》的監製史提芬史匹堡（左）曾勸米高比爾（右）在第三部曲完成後煞停系列。（Getty Image）

「我拍得太多了！」米高比爾談及《變形金剛》時直言：「史提芬史匹堡曾勸我把系列終結在第三部曲，當時我答應了他。但電影公司不斷求我開拍第四集，然後票房又破了十億，公司又再求我，雖然我實在應該煞停，但其實我很享受拍攝（《變形金剛》）。」

米高比爾的《變形金剛》系列十分賣座，每部全球票房均高達數十億港元。（imdb）

米高比爾於2007年推出《變形金剛》，全球票房高達7億9百萬美元（約55億港元），而接踵而來的第二三集也突破10億美元（約78億港元），《變形金剛：狂派再起》更是2009年全球票房冠軍，難怪米高比爾未能停止第四五集的拍攝，而第四五集亦分別錄得10億及6億美元（約47億港元）。

《變形金剛》每一部電影的數碼特技也不斷自我突破，亦同時不斷重新定義變形金剛。（imdb）

米高比爾續言：「拍攝牽涉很多我們不知道會否成功的科技，但最後效果十分理想。這是（電影有史以來）第一次如此具體地反映數碼效果，突破了許多界限，亦是非常開心的經驗。而電影賺超過7億美元，售出了無數的戲票、有無數人看過這部電影。」

米高比爾沒有參與《變形金剛》前傳《大黃蜂》的製作。（imdb）

最終米高比爾從《大黃蜂》開始便沒有再參與變形金剛的相關製作，2023年將會推出的新片《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beast）亦將會由《洛奇外傳：王者之後2》（Creed 2）的導演Stephen Cable Jr執導。

史提芬史匹堡執導的《奪寶奇兵》三部曲，事隔19年後，才推出第四集。（imdb）

著名導演史提芬史匹堡亦曾經執導《奪寶奇兵》（Indiana Jones）及《侏羅紀公園》（Jurassic Park）等系列電影，《奪寶奇兵》在三部曲後事隔19年才推出第四部曲，而《侏羅紀公園》第三部曲，史匹堡亦沒有繼續執導。