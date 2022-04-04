《買兇拍人》彭浩翔初執導公司冇信心　谷德昭補底︰佢唔掂我接手

《爆谷一周》上星期一集，主持人谷德昭去到電影美術學會探班，介紹他們即將推出的「未來大師班」課程。當中負責主講的有美術大師Bill叔叔雷楚雄，谷德昭見到Bill叔叔便想起一宗往事。

一眾美指服指，一邊分享谷德昭帶來的美食，一邊分享行內趣事。（《爆谷一周》影片截圖）

雷楚雄是行內出名的美術指導，有近40年經驗，負責過的電影包括《色｜戒》、《男兒本色》、《無間道Ⅱ、Ⅲ》等，更憑《千機變》奪得第23屆香港金像獎最佳美術指導。

人稱「Bill叔叔」的雷楚雄，將在課程中教授學員實戰經驗。（《爆谷一周》影片截圖）

《買兇拍人》既是彭浩翔首部執導作，亦是谷德昭首部監製作品。（《買兇拍人》劇照）

谷德昭拍當時首次擔任監製，導演亦是首次執導的彭浩翔，作品是《買出拍人》。電影沒有預算去拍，根本請不到有份量的人幫手，而且電影公司嘉禾亦對彭浩翔未有太大信心。而當時在嘉禾電影出任行政工作的谷德昭，便跟嘉禾講︰「若然我在現場看幾日，發現他（彭浩翔）根本不懂拍，到時我會接手去拍。」就是這個補底方案，給予公司信心去馬。

隨後谷德昭看到《買出拍人》找到美術大師Bill叔叔擔任美術指導，他嘖嘖稱奇，一部沒有預算的電影怎樣動員到一位大師協助？雷楚雄︰「有段時間我跟彭浩翔都在劉德華工作室工作，負責剪接，由於剪接室要輪流使用，輪候期間有好長時間閒聊，一次他說起如果他日做導演，可否找我當美指，我立即說無問題。點知一年後他就找我了。」谷德昭坦言當日見到Bill叔叔個名，已經好放心。