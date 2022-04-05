《97古惑仔:戰無不勝》金句大檢閱　「潮州婆電髮」下一句係咩？

《97古惑仔：戰無不勝》可謂六部《古惑仔》電影中劇情最精彩的一集，除了黑幫之間的恩怨情仇，仲食住香港九七回歸玩投票選揸fit人，加埋陳浩南入學校教書「春風化雨」，整部戲幾近無悶場。

而戲中不少對白在相隔25年後，變成網民仍然追捧的金句，小編為大家整理追這些精警對白，值得再次回味一番！



陳浩南到中學做代課老師，離譜但戲劇性十足。（電影截圖）

相信有看過《97古惑仔：戰無不勝》的觀眾，都對陳浩南當代課教師時，教訓學生的一席話，原來身為「銅鑼灣渣Fit人」的他，出名到連屯門中學生都認識，仲當他是英雄人物，可是陳浩南對這種崇拜黑幫人物的心態嗤之以鼻，批評加人黑社會的人是因為「巴閉囉，英雄主義，疊馬」，之後更與梁焯滿飾演的「生嘢」對罵，透露自己是逼不得已才當古惑仔，見盡這一個圈子的黑暗面，告誡學生不要加入黑社會，因為「行錯路，冇得返轉頭」。

梁焯滿的說法亦可圈可點。（電影截圖）

《古惑仔》電影一直被批評美化了黑社會份子，誤導青少年人當他們是有情有義的英雄，想不到來到第四集，加插了這一段陳浩南自嘲的戲碼，告誡年輕一代切勿盲目崇拜黑社會，說起來懇切又激動，而以上對白被網民當作「潮文」，多年來不斷被重溫，更改編成不同版本，編劇文雋功不可沒。

重溫陳浩南精彩對白

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