王羽病逝｜從影40多年堪稱首席武俠小生　有義氣為武指替身發聲

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早（5日）因病逝於台北振興醫院，享壽80歲。王羽一生傳奇，從影40多年，拍了《獨臂刀王》等近百部作品，堪稱6、70年代的首席武俠小生。

「獨臂刀王」王羽辭世享壽80歲 王馨平悲痛發文：與病魔搏鬥六年

王羽從影40多年，拍了《獨臂刀王》等近百部作品。（視覺中國）

王羽1943年出生於上海，1963年入行早期主要在香港擔任武打演員， 1967年被導演張徹相中演出電影《獨臂刀》走紅，隨後拍了《獨臂刀王》等60部武俠片，堪稱6、70年代的首席武俠小生，是導演張徹開創新武俠浪潮的過程中的第一代明星之代表人物。

當年王羽主演的《獨臂刀》紅遍港台，連日本也大受歡迎。（劇照）

從影40多年，締造無數經典，王羽1997年後就淡出演藝圈，轉而從商，直到2011年才以陳可辛《武俠》重返影壇，並在中風後接演鍾孟宏執導「失魂」，以70歲高齡在台北電影獎稱帝，當時還笑稱想再度演戲，但此後未再演戲，並於2019年拿下金馬獎終身成就獎。

從影40多年，締造無數經典，王羽1997年後就淡出演藝圈，轉而從商，直到2011年才以陳可辛《武俠》重返影壇。（視覺中國）

就如女兒王馨平所言：「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風。」戲外個性豪爽，生前更成立「台北市武術指導技藝從業人員職業工會」，為業界武指、特技替身發聲。近年王羽體力不如以往，2011年曾因宣傳疲累拚酒，造成輕微腦中風、左半邊癱軟。2015年底在泰國機場暈倒送醫，2016年3月王羽病情穩定後搭專機返台，在醫院休養治療，2度腦中風，經歷2度開腦手術，熬過生死關。