王羽逝世｜70歲獲封台灣影帝　全盛時期片酬高過李小龍

王羽於台北病逝，享年80歲，消息由王羽長女王馨平證實。（CFP）

武打巨星「獨臂刀」王羽，於台北逝世，享年80歲，消息於今日（4月5日）由王羽的長女王馨平證實。王羽於1963年經邵氏電影公司的海選被提拔出道，代表作為《獨臂刀》，由張徹執導、倪匡編劇。《獨臂刀》系列電影令他一炮而紅，成為當時身價最高、票房最好的武打演員，比李小龍成名更早、當紅前的片酬更高。

王羽的代表作《獨臂刀》，由張徹執導，倪匡編劇，邵氏公司製作。（imdb）

60年代，王羽是香港武打小生中的「一哥」。（CFP）

王羽比李小龍出道及成名更早。（CFP）

王羽主演電影的全盛時期，片酬高於當時尚未當紅的李小龍。（CFP）

王羽1943年於上海出生，從小便因為好動而接受空手道、太極拳的訓練，而且是一名游泳選手。因為相貌忠直、外型體格理想，加上久經鍛練的身手與陽剛氣質，而被邵氏公司選中，成為60年代香港武打電影的「一哥」，後來張徹電影的愛將狄龍，亦於王羽主演的電影《獨臂刀王》（《獨臂刀》續作）裡出道。

70年代張徹的愛纣狄龍，亦於王羽主演的《獨臂刀王》中，以客串角色出道。（imdb）

除了幕前的演出，王羽亦曾自編自導自演《龍虎鬥》《獨臂拳王》《黑白道》等電影，其中《龍虎鬥》開創了中日武術在大銀幕的鬥爭，連導演李安也曾稱讚：「王羽不僅奠定了武俠巨星的標準，更是拳腳動作片的開先河之人，他自導自演的《龍虎鬥》比李小龍更早開發這個類型，啟發了無數後繼者。」

《龍虎鬥》由王羽自編自導自演，開創了中日武術在銀幕上交手的先河。（imdb）

李小龍的代表作之一《精武門》，亦以中國武術大戰空手道著名。（CFP）

李安指，王羽的《龍虎鬥》比李小龍更早開發拳腳動作片的先河，啟發了無數後繼者（CFP）

王羽在90年代淡出影壇，在2010年高齡復出，拍攝陳可辛的作品《武俠》，在戲中飾演反派，並憑角色提名金馬獎及香港電影金像獎的最佳男配角。而王羽的最後作品《失魂》，則令他以70歲高齡獲封台北電影節最佳男主角的影帝殊榮。

王羽復出拍攝陳可辛作品《武俠》，提名金馬獎及香港電影金像獎的最佳男配角。（imdb）

王羽憑《失魂》以70歲高齡獲封台北電影節最佳男主角。（imdb）

2019年，王羽於金馬獎上獲頒終身成就獎，雖然當日王羽未能親身領獎，但代領的長女王韾平則在台上表示：「這個獎對我爸爸很重要！」

王羽近照。（CFP）