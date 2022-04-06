安眠書店｜第四季於倫敦開拍　新女主角人選已定劇情將大逆轉？

Netflix愛情驚悚劇《安眠書店》（YOU）大受歡迎，第三季於去年10月播出後便宣布添食，並於日前開拍第四季。繼《Euphoria》男星Lukas Gage將會加入，飾演為了目的而不擇手段的熱情富二代Adam後，女主角已經確定由Charlotte Ritchie出演。

Netflix日前宣布《YOU》第四季剛剛開始拍攝。（IG/@younetflix）

劇集改編自自Caroline Kepnes的暢銷小說系列，在第三季的結局，深得女劇迷歡心的「恐怖情人」Joe（Penn Badgley飾）和妻子Love（Victoria Pedretti飾）由相愛變成互相廝殺後，將兒子Henry給別人養育後逃到巴黎，尋找「真愛」 Marienne（Tati Gabrielle飾）。

而第四季將會改編《You Love Me》，而新女主角Charlotte Ritchie將會飾演既從農名又多疑的藝術畫廊總監Kate。她對朋友非常忠誠，但對其他人卻築起高牆。由於不喜歡討好所有人，Kate已經接受了冷漠的標籤，當朋友邀請了身份不明的Joe走進他們的圈子時，Kate不僅不喜歡Joe，更強烈懷疑Joe並不是外表般正直，而是暗藏黑暗秘密的騙子。雖然上季結局Joe去到巴黎，不過官方宣布新一季劇情將會在倫敦為中心。