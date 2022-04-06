《講你都唔信》盧惠光驚爆酒店撞鬼　靈體從天而降︰我要攞你命

無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》，昨晚（ 5日）一集，請到林子聰（肥仔聰）及幾位電影動作指導及演員林迪安、火星及盧惠光做嘉賓。其中盧惠光就壓軸分享一個鬼故。

盧惠光當日飾演的角色是魔鬼，令他更感心寒。（《講你都唔信》影片截圖）

以為盧惠光會分享片場故事，想不到光哥要分享的是鬼故，他自爆約 31 年前在台灣拍攝電影《密宗威龍》時，入住台北其中一間酒店，他指進入酒店房時，由於房間沒有窗，已經感到有陣陣寒意。隨後盧惠光到了滿是山墳的地方拍攝，還要扮飾魔鬼角色，已心感不安。

一入酒店房，因為冇窗原故，覺得一陣陣寒意。（《講你都唔信》影片截圖）

到晚上回酒店睡覺期間，竟發現鏡前有一個身穿古裝的女鬼打橫瞓着望向他，深感不妙的盧惠光即時想拿起放在床邊的佛牌，卻即時感到「畀嘢責住轉不到身」，幾經掙扎才成功拿到佛牌，並心想：「唔好玩呢啲啦大佬！」不信邪的盧惠光見沒異樣，便放低佛牌繼續睡覺，殊不知不消一會，一開眼親見到女鬼原來在天花板，並正從天而降並雙手直伸，呈叉住他的頸狀態，以廣東話說：「我要攞你命！」嚇得盧惠光即時轉身拿起佛牌並唸經，之後再爬去隔壁房找人求救。

盧惠光指事後連續發了三日高燒，後來查問酒店工作人員才知道，兩星期前有一名猶太人在其住宿的酒店房吊頸身亡，即是同一間房，不止有一個靈體存在，聽落毛管戙！