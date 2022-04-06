《舒特拉的名單》紅衣女孩長大了　投身義工協助烏克蘭難民覓居所

大家會否記得，奧斯卡最佳電影《舒特拉的名單》（Schindler's List， 1993）中，有一幕影住一位紅衣小女孩，在黑白畫面逃難的場景，早已被視為經典場面。29年後，飾演這位小女孩的波蘭小朋友Oliwia Dabrowska，現已32歲。命運要她飾演該角色，命運同時要她在波蘭擔任義工，幫助由烏克蘭逃難至當地的難民，完完全全實踐戲中反戰精神。

《舒特拉的名單》這一幕，成了電影史的經典。（《舒特拉的名單》劇照）

現年32歲的Oliwia Dabrowska，從事義工工作。（IG圖片）

當年3歲的Oliwia Dabrowska，在《舒特拉的名單》中飾演逃難的猶太人小女孩，一身紅色衣裝，令人難忘。現年32歲的Dabrowska，在Instagram中透露，正與義工團隊合作，幫助照顧抵達波蘭境內的烏克蘭難民。從貼文看到，她已成功為10個難民家庭找到新家園，雖然比起難民的數目是杯水車薪，但絕對是在發揮個人最大的努力。

Dabrowska亦不時開Live，呼籲大家伸出援手。（IG圖片）

Dabrowska亦不時開直播，呼籲各國為烏克蘭難民提供協助，並指自己對烏克蘭難民要受戰火洗禮的畫面，永世難忘。自從被認出是當年的童星後，Dabrowska收到來自全球數百封支持的訊息，正計劃與慈善基金合作，集結力量去資助無家可歸的烏克蘭難民。