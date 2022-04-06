《海關戰線》謝霆鋒首任動作指導　張學友唔擔心︰一定對長輩好

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏編劇，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟主演，開拍消息一出已成全城焦點，今日（6號）隆重舉行拜神儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，率領台前幕後誠心祈求拍攝一切順利。

楊受成博士親臨現場，率領一眾演員參與開鏡儀式。（《海關戰線》電影相片）

學友禮讓主題曲畀霆鋒唱

相隔6年，再度接拍新片的張學友，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，學友笑言霆鋒經常拍戲不用特別作準備，學友說：「我太久沒有拍戲，不知道該如何作準備。」霆鋒說：「很久沒有演過好人，上一部（《怒火》）角色比較壞，今次《海關戰線》是個比較正經的角色，希望可以調整一下。」

學友知道霆鋒做動作設計好放心，從來專程去做體能練習︰「我是長輩他一定會對我好。」（《海關戰線》電影相片）

霆鋒首次擔任動作指導，問到會否為學友度身打造一套動作時，霆鋒指：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」學友聽罷開心回應：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是博一博，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」

入圍今屆金像獎最佳女主角的劉雅瑟，今次不用再演慘情角色。（《海關戰線》電影相片）

學友與霆鋒分別跟嘉欣多年未有合作，難得在《海關戰線》再次碰頭，霆鋒率先表示：「我跟嘉欣相隔21年未有合作。」學友則笑言自己相隔時間較短，上次跟嘉欣合作是2016年的《暗色天堂》，學友說：「其實嘉欣在台灣唱歌時已認識，她和霆鋒都是我看着長大的，不會有陌生感。」在現場正式拍攝前，嘉欣與學友手拖着手聊天培養感情，學友開玩笑道：「其實是導演叫我們搞下曖昧，看有沒有用，結果導演說不用，就沒有再繼續了。」

戲中還有其他演員參與，包括（左起）陳家樂、衛詩雅、關智斌、楊天宇。（《海關戰線》電影相片）

對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」