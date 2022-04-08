《嚦咕嚦咕》「水魚」丁雲山　助杜琪峯闖影展︰老外最愛《放逐》

由導演杜琪峯主理的電影公司銀河映像，製作的電影一直是三大國際電影節的常客，今日看似是理所當然的事，但回到20年前，香港電影要打入影展，只有王家衛、許鞍華才做到。至於杜Sir作品，會被視為商業作，與影展的距離可謂遙不可及。



直至1999年，一位台灣長大，到紐約修讀電影，然後在唐人街看到一部《暗花》而深深愛上杜琪峯作品的年青人丁雲山（Shan），就是一份想接觸偶像，欲投身香港電影工作的心，來到香港發展，不單改變了自己一生，亦改變了銀河映像在國際市場的位置。



丁雲山日前接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

《暗花》帶來的餘震

如果你是銀河映像粉絲，連片尾鳴謝都睇埋的話，丁雲山這個名字會經常出現，又或者幕前都會有些印象。《暗戰2》入面的竹昇仔，《嚦咕嚦咕新年財》的水魚，都是同一人。丁雲山於1996至1999年間在紐約讀電影，不時在唐人街租港產片睇，他坦言當年港產片水準參差，「由於是VCD過落錄影帶，畫質不太好看得吃力，如果劇情不吸引，很多看了10分鐘便放棄。」

一次在租帶店門口看到《暗花》的海報，看到光頭的劉青雲好吸引，於是租返去看。「那部片字幕特別細和矇，第一次睇得好辛苦冇睇晒便還了。直至兩個月後，見到《暗花》海報仍然高掛，心郁郁又租一次，並下定決心要睇晒為止。」於是跟朋友合力，一個睇英文字幕，一個看中文字幕，大家互補去了解內容，睇到去梁朝偉剃光頭一幕，非常震撼，認為這是一部了不起的作品。

一部《暗花》改變了丁雲山的一生。（《暗花》劇照）

後來唐人街上映《真心英雄》，自己看畢更回到學校向教授極力推介，要求一起看罷下星期再討論，就是這樣跟銀河映像結下一份緣。畢業後決定來港發展，目標更是清晰地要入銀河映像，於是從《電影雙周刊》找來電話致電應徵，很快就被聘用，入行時正拍攝《鎗火》，親身看到杜頂峯如何用200萬成本，廿多日時間，拍出一部香港電影經典，深表讚嘆。

銀河映像最愛找員工客串，丁雲山亦有份。「原本book了臨記，但個人no show，我凌晨3點收到電話要幫手，仲有專車接送。我其實不懂打麻雀，執行導演羅永昌要即場教我。」（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

丁雲山一直協助銀河映像參與外國影展，亦鞏固杜Sir的國際認受。（葉志明 攝）

帶《黑社會》到康城

作為電影愛好者，既想參與其中又想將喜愛的作品推介予朋友，不過Shan看到的是國際影展。杜琪峯的電影從來不是國際影展想要的電影，適逢2000年左右，幾大影展的話事人都有交替，換上新一代電影人求突破，這令杜Sir的作品獲得契機。「2003年帶住《PTU》去紐約影展，負責人見到我們時好高興，跟我們說早在99年看畢《非常突然》已很喜歡，當時已親自致電銀河映像想邀新戲參展，但接電話一方未知是聽不懂還是以為整蠱電話，只回了句︰『哈哈哈……』便收線。加上當年大家都不覺得這些商業電影跟影展會扯上關係，於是我就幫大家連接起來。」

《鎗火》揭開銀河走進國際影展的序幕，隨後的《大事件》、《黑社會》、《放‧逐》都沿這條路走國際線。當中除了贏得名聲，也找到資金和市場養活新作。「當時籌拍《黑社會》（2005），不少人都肯定是以往類同的江湖、警匪片，但在《江湖》（2004）上畫後，因為蝕錢而令我們籌集資金時遇上困難，於是便借助入圍康城影展，爭取外國市場幫補下，又因為這一步，隨後出現了《復仇》等與荷里活合作的作品。」

作為《鎗火》的延續作，《放‧逐》獲外國觀眾支持。（《放‧逐》劇照）

《放‧逐》最獲外國觀眾愛戴

至於講到最受外國觀眾歡迎的作品，Shan說是《放‧逐》︰「完全滿足了國際影展對杜琪峯的期望，大家一來很喜歡《鎗火》，作為延續篇是有很大期望，而且畫面具個人風格，結局又夠轟烈，有那份男人的浪漫，完場時觀眾拍掌近10分鐘，好厲害。」而就在那刻，Shan自覺自己的任務已經完成，不久便離開銀河從事教育工作。

丁雲山現擔任香港演藝學院影視創投主任及研究生課程統籌，而最近亦為學生的作品《洄潮》擔任監製，參與HAF亞洲電影投資會，一個關於兩個老人家面對生死的故事，老人家久病多年，想逃離治療，便想到回鄉探望一下。丁雲山好想發揮自己多年來累積的經驗，為同學與商業找來合作機會。「這個講老人家絕症的故事，放到電影公司眼中絕不吸引，但劇本的情感描寫很觸動，會令人想到生命的意義。我希望自己成為學校和業界之間的橋樑，幫畢業同尋找機會。」