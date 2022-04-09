徐冬冬孭1.5億票房成網大吸金王　兩港星勁賺逾二億人仔

內地網絡電影業界近年發展蓬勃，產量之多足以讓觀眾日以繼夜、夜以繼日地看個不停，雖然大部份質素不佳，但由於花費十分低，所以成為大受網民歡迎的娛樂。

徐冬冬在網大界的號召力相當高。（電影海報）

據內地媒體統計出近5年分賬票房破千萬的網大，其中8部由性感女星徐冬冬主演，累計票房高達1億4700萬人民幣，成為「網大吸金王」。排第二的是童星年代曾來港發展的謝苗，近年在網大界十分吃香，跟徐冬冬一樣，主演的其中8部片破千萬分賬，累計票房為1億2100萬人民幣。

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至於第3名跟第4名都是香港演員，陳浩民有7部破千萬分賬的主演作品排第三，當中包括《新封神姜子牙》與《齊天大聖之火焰山》，都是跟他在TVB年代的作品有關；而排第四的錢小豪有6部千萬票房電影，當中包括《新殭屍先生2》、《至尊先生》、《大幻術師》及《茅山》等，聽戲名就知是同一類型的殭屍片，而當年錢小豪正是靠這片種爆紅。難怪有不少網民認為兩人靠「食老本」都夠。

錢小豪拍足三十多年殭屍片，連造型都冇變過。（劇照）

其實不少受歡迎的網大都跟香港電影或劇集有關，例如去年大收3000萬分賬票房的《新逃學威龍》，而今年上架的《新洗冤錄》亦收破千萬，消費經典作品來吸引觀眾消息，早已是網大的慣常做法。