Will Smith掌摑懲處出爐　美國影藝學院：10年內不得參加奧斯卡

應屆奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith， 又譯︰威爾史密斯），在頒獎禮當晚當眾出手，掌摑取笑其妻子的頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）成為全晚焦點，事件引起軒然大波。事後韋史密夫曾在網上向基斯洛克道歉，至本月初再辭任美國影藝學院會員，從此無權投票，奧斯卡主辦方亦正式公佈懲處。

奧斯卡2022：Chris Rock在頒獎發言期間，拿Jada Pinkett Smith的光頭開玩笑，惹來她的丈夫Will Smith的不滿，衝上台摑了Chris一把掌。Will返座位繼續叫罵：「別用你的臭口談及我妻子。」（AP）

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第94屆奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫憑電影《王者世家》奪得最佳男主角，但他在台上當眾出手，掌摑取笑其妻子的頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）成為全晚焦點，事件引起軒然大波。美國影藝學院周五（4/8）作出懲處，宣布未來10年內不准威爾史密斯參加奧斯卡頒獎典禮。

韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）現身奧斯卡會場。（AP）

美國影藝學院院長魯賓（David Rubin）和執行長哈德遜（Dawn Hudson）周五發表聯合聲明：「董事會已決定，自2022年4月8日起算的10年內，史密斯先生不得親自或以視訊方式參加任何影藝學院的活動，包含且不限於奧斯卡頒獎典禮。」信中解釋，有關決定是回應韋史密夫當日行為，也是朝着保護演員及嘉賓安全、恢復信任目標邁出一步，不過就沒有收回他的奧斯卡最佳男主角獎以及取消他未來提名的資格。韋史密夫亦有發聲明回應表示自己接受並尊重學院的決定。