鐵達尼號｜琦溫絲莉並非女主角首選　影后級女星曾拒演Rose

明珠台今晚（10日）重播1997年上映的經典電影《鐵達尼號》（Titanic），這部電影造就了兩顆巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫絲莉（Kate Winslet）誕生，但原來當初兩人並非Jack與Rose的首選，而原來的人選亦屬於影帝與影后級人馬！

《鐵達尼號》令里安納度狄卡比奧與琦溫絲莉一躍成為巨星級演員。（劇照）

當年盛傳Rose一角的首選為「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），而她本人亦承認是最後兩名人選之一，即當時只剩下她跟琦溫絲前爭奪角色，但否認主動拒絕出演Rose。年前桂莉芙受訪回憶這段往事，言談之間似乎表達了一點後悔：「我回顧自己所做的選擇並想：我為什麼要答應？為什麼不呢？須知道，當你放眼大局去想：這裡有一個普遍的教訓。堅持角色到底有什麼好處」。

雖然沒演成Rose，但桂莉芙的星途沒受影響，仲比琦溫絲莉早了十年當上奧斯卡影后。（劇照）

雖然桂莉芙沒有參演《鐵達尼號》絕對是一大損失，但無損她在荷里活的星途發展，1999年她憑《寫我深情》（Shakespeare in Love）榮登奧斯卡影后，比琦溫絲莉早了十年有多。此外，琦溫絲莉亦曾透露，《鐵達尼號》的試鏡最後階段中，她曾跟影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）對戲，最後劇組選了里安納度。