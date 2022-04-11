逃學威龍2｜港片「御用洋人」方保羅近況曝光　原來係華語片專家

電影《逃學威龍2》除了周星馳、張敏、吳孟達及朱茵等主演外，一眾配角亦相當出彩，其中飾演保安司的方保羅（Paul Fonoroff），在90年代的港產片界稱得上是「御用洋人」，就如河國榮在TVB的地位一樣。其實演員只是方保羅的副業，他本身是專業影評人，更是華語電影的專家，年近70歲的的他依然醉心於研究電影。

方保羅在北京留學時首次演出電影，年輕時都幾靚仔。（影片截圖）

來自美國的方保羅擁有猶太血統，高中開始便學習漢語，取得南加州大學電影藝術碩士後，八十年代初赴北京大學研究中國電影，期間為電影《大海在呼喚》客串一角，為首次幕前演出。1983年方保羅移居香港，從事電影評論及幕後工作，曾於亞視國際台主持影評節目《Movie World》，又為《南華早報》寫影評。

方保羅在《逃學威龍2》飾演保安司一角。（電影截圖）

重溫車保羅幕前演出

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方保羅於1987年演出第一部港產片《肝膽相照》，踏入九十年代幕前演出越來越多，除了《逃學威龍2》的保安司，《黃飛鴻之二男兒當自強》的領事館參贊與《算死草》的法官都是戲份較多的演出。到二千年代，方保羅已極少演出電影，專注於影評及研究工作。今年68歲的他間中會更新社交網站，從近照看來外貌變化不大，一口帶有口音廣東話依然流利。

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