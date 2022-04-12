重溫薛凱琪初入行顏值巔峰時期　《早熟》少女感無可匹敵

薛凱琪（Fiona）日前在社交網站分享多張近照，被指似中了「面目全非腳」，外貌變化太大幾乎認唔出是她，這輯相更成為網民熱烈討論的話題，有人恥笑Fiona變成內地網紅樣，又指她多年來變樣過很多次，一次比一次有「驚喜」。面對批評，Fiona昨日（11日）上載似吃了幾記「還原靚靚拳」的照片作反擊，力證自己沒有整容，而網民看到她回復昔日的樣子，亦表示安心不少。

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其實薛凱琪初出道時清純可愛的樣子迷倒不少男生，尤其24歲的她在第一部電影《早熟》中，一心想初嚐禁果的模樣，足以引起少男幻想。之後就算踏入三字頭，Fiona依然少女感十足，但她不甘於被定形，樂於嘗試不同類型角色，例如《人間喜劇》的暴力女、《爛賭夫鬥爛賭妻》跟杜汶澤鬥賤，還有《低俗喜劇》的竹昇妹等。

《早熟》的Fiona少女感無人能敵。（電影截圖）

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近年不時出現Fiona變樣疑雲，但每次最後都會看到她還原到昔日的樣子，但更可惜的是，近年她已較少演出電影，尤其是港產片，觀眾亦更關心她的花邊新聞多於作品。

Fiona一口氣上載五張新相，力證沒有變樣。（Instagram：@physit）

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