笑匠韋費路加盟真人版《芭比》　夥小丑女賴恩高斯寧陣容強勁

笑匠威爾法洛落實加盟《芭比》電影的拍攝，伙拍「小丑女」瑪歌羅比、《星聲夢裡人》賴恩高斯寧。（Getty Image）

笑匠韋費路（Will Ferrell）落實加盟「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《芭比》真人版電影，同戲演員亦包括《星聲夢裡人》（La La Land）男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、劉思慕、喜劇女星姬蒂麥潔諾（Kate McKinnon）及亞歷山德拉詩普（Alexandra Shipp）。

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電影將會由《小婦人》（Little Women）、《不得鳥小姐》（Lady Bird）金像級女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）執導。

韋費路曾經主演《精靈總動員》（elf）及《搶閘男主角》（Anchorman）等多部喜劇電影，其演出極具個人特色及喜劇節奏。而且韋費路多年來並不如其他荷里活喜劇演出一樣多產濫拍，每部電影皆精挑細選，令是次加盟《芭比》真人版電影，飾演生產芭比的玩具公司CEO，更令觀眾期待。

據消息指，瑪歌羅比將於電影裡飾演女主角芭比，在《自殺特攻隊》（Suicide Squad）裡對自己身型展現極致自信的她，相信擔當家傳戶曉的芭比亦綽綽有餘。

電影由女演員出身的導演姬達嘉域執導及編劇，她過去曾編寫《凡事哈》的劇本，近年執導的電影《不得鳥小姐》《小婦人》等都圍繞女性的成長及女性社會身份，相信姬達嘉域鏡頭下的《芭比》，將會對芭比有深層的建構。

芭比是世界上最普及同時最具爭議性的玩具之一。（Getty Image）

芭比是世界上最普及同時最具爭議性的玩具之一。（Getty Image）

芭比自1959年推出至今，除了作為最普及的洋娃娃玩具之一，亦包受社會各界的爭議，包括刻版的女性形象、美學標準、種族膚色等議題。近年，生產芭比玩具的美泰兒公司（Mattel），積極扭轉刻版形象，推出多元種族、外型、身份的芭比玩具，而從《芭比》電影的選角上可見，電影亦將會承襲美泰兒的改革方針，在銀幕上重新定義芭比。