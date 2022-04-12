2021電影導演會獎項名單　謝賢再奪影帝劉雅瑟首度封后

香港電影導演會今日（12/4）公布由會員投選的各電影獎項，受到疫情影響，今年只能在官方Facebook專頁公布賽果。已故導演陳木勝憑《怒火》獲最佳導演及最佳電影，而男主角就由謝賢《殺出個黃昏》奪得，女主角則由劉雅瑟《智齒》勝出，這亦是劉雅瑟憑該片奪的首個影后獎項。

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由於導演會會員大部分均同為金像獎會員，故往年其賽果都極具指標性，被視為前哨戰。而今屆金像獎亦將於4月底截止投票。以下為2021電影導演會獎項名單︰

最佳導演：陳木勝《怒火》

最佳電影：《怒火》

最佳男主角：謝賢《殺出個黃昏》

最佳女主角：劉雅瑟《智齒》

最佳新演員：王丹妮《梅艷芳》

新晉導演：陳健朗《手捲煙》

執委會特別獎：《濁水漂流》

榮譽大獎：杜琪峯導演

2021電影導演會獎項名單。（電影導演會獎Facebook）

對於獲得影帝，謝賢多謝香港電影導演會，亦多謝《殺出個黃昏》監製林家棟、導演高子彬、編劇靜怡、拍檔Bobo 同阿雪。「我希望將呢份喜悅同台前幕後嘅工作人員一齊分享，片場嘅點點滴滴好似尋日發生咁，仍然係好難忘。大家保持身體健康，繼續努力。」

至於獲最佳新演員獎的王丹妮亦感謝導演會︰「這是好大的鼓勵，我會保持謙卑的心，在此再一次多謝一同經歷拍攝時美好時光的團隊夥伴，更加要多謝梅姐梅艷芳，希望其正能量精神能夠感染和鼓勵到大家。」