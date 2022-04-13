戲院21/4重開《怪獸3》《蝙蝠俠》列陣　港產片有邊套招呼大家？

根據政府的社交措施指引，一系列處所應該將於本月21日重開，其中包括已關閉超過100日的戲院。各大戲院對重開日引頸以待，並已經做好一切準備，至於在重開首兩個星期，大家又會迎來甚麼電影呢？喜歡港產片的朋友，一眾賀歲片會唔會都第一時間上畫呢？而家同大家盤點一下。

香港影迷錯過了3月3日全球上映的《蝙蝠俠》，不過４月２７日都有得睇番，呢類電影第一次又點可以喺屋企睇串流呢？（《蝙蝠俠》劇照）

第五波疫情，令戲院業全面癱瘓，過去戲院重開時都會擔心觀眾未習慣入場觀影，或仍存介心而會先上一輪舊戲重溫作為熱身，但有別於過去幾波疫情，今次各界已準備就緒，如箭在弦，首兩個星期都以最強戲碼迎戰，除了因為大家已適應了相關措施，部分電影在世界各地已紛紛上畫，要爭取在串流平台上架前上畫，與時間競賽。

4月21日上畫電影

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4月28日上畫電影

至於港產片方面，戲院重開第一個星期就只有《梅艷芳》在百老匯院線繼續上畫，以及高登電影院重映的《藍宇》4K修復版，而去到4月28日，就有譚耀文、張繼聰、吳卓羲主演的《逃獄兄弟2》，至於一直未能上畫的賀歲片，黃子華、鄧麗欣主演的《飯戲攻心》已轉攻今年中秋檔，至於鄭中基、吳君如、呂爵安、梁詠琪的《闔家辣》就未有公布。