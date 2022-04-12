Netflix and Chill︱禁室偷食三人行　盤點Netflix情慾電影劇集

《禁室365天》推出第二季的預告，將會於4月27日於Netflix上映。（imdb）

被譽為「波蘭版格雷」的《禁室365天》（365 Days），本週在Netflix推出續集《365 Days：This Day》的預告，短短分半鐘的預告片內無論場景、服裝及尺度似乎都不輸前作。電影雖然4月27日才於Netflix平台正式上映，但觀眾「焗住等」的同時，可以先睇其他「Netflix and Chill」精選電影劇集。

《365天》被稱為「波蘭版格雷」，黑手黨頭目大玩禁室培慾，意識極為大膽。（imdb）

《禁室365天》

電影一開場已經大玩禁室培慾，黑手黨頭目情迷少女，將她禁錮在豪宅內，限期365日內令她愛上自己。電影改編自波蘭女作家Blanka Lipińska的同名小說，Netflix亦打算將三部曲全部拍成電影，今年4月27日將會推出第二集。

電影除了「格雷」式的場面，亦大玩「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome）的心理現象。至於第二集會否出現007電影《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）一樣的男女逆轉，便要看第二集的劇情發展。

《我們的愛情一言難盡》

由尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）主演的電影《我們的愛情一言難盡》（Newness），講述一對從炮友昇華的情侶，發現彼此之間的愛情不太順利，於是嘗試找尋新「感覺」，開始了開放式的關係。

電影的「三人行」版海報。（Netflix網站）

除了情感的探討外，電影亦聚焦在性慾上，由炮友昇華為情侶的一對男女，似乎升級至「多人運動」，Netflix上的海報亦用上大膽的「三人行」版本。

《應召女王》

改編自真人真事，法國電影《應召女王》（Madame Claude）改編了傳奇女子Fernande Grudet的故事，她在整個巴黎的性工業中呼風喚雨，打造自己的王國。

電影按真人真事改編。（imdb）

電影聚焦性工業題材，又有大量裸露鏡頭，不論在意識與視覺上也造成極大的衝擊。

電影講述上世紀的巴黎，場面雖然香豔，但不失年代感。（imdb）

《暗慾》

墨西哥劇集《暗慾》（Dark Desire）大玩禁斷之戀，講述一位大學女教授邂逅了「小鮮肉」後，在一夜情後激起的慾望令她無法翻身，一直沉迷，以致背棄丈夫與女兒。

《暗慾》開宗明義，以禁斷的慾望為主軸，是結合禁斷與出軌偷情意識的劇集。（imdb）

劇集於今年推出第二季，延續這個藕斷絲連的故事與關係，而當中的激情場面亦似乎隨着女主角繼續「沉船」而越加發酵。

《沿途友妳》

西班牙劇集《沿途友妳》改編自伊莉莎白．貝納文特的小說，講述一位小說家，面對創作與婚姻的問題時，在三位好朋友支持下的故事。

劇集陽光正面，內裡描述的其實是幾位女主角的共同成長。（imdb）

劇情看似純情正能量，但偏偏發展成西班牙《色欲都市》，每集也性愛連場。劇集今年亦推出了第二季，延續上一季的危機與激情。

劇集不帶異樣目光地看性與誘惑，看成是生活中必然會遇到的經歷。（imdb）

《性/生活》

在Netflix上映後全球爆紅的劇集《性/生活》（Sex Life），講述少奶奶在富足的生活中漸漸感到寂寥，於是從前男友身上找尋激情。

《性/生活》尺度上可能是盤點精選之冠。（imdb）

劇集除了大量性愛橋段，亦有不少誇張的裸露場面，而劇集亦因為一段「搖擺」橋段令全球男女網民震驚，尺度之大，可能為全部Netflix and Chill系列之冠。