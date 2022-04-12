Anson Lo喪屍片監製入稟　起訴導演黃浩然誹謗︰指控我是欺詐者

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo，於3月傳出將會參演，由導演兼監製Bizhan Tong執導的喪屍片《重慶大廈》（Chungking Mansion），電影更匯集了美日韓泰等不同國籍演員，消息一出不少神徒都為偶像可以打入國際而感到興趣。不過事後有指香港導演黃浩然，以「Amos」一名在社交平台發言，內容更涉及對Bizhan Tong有誣衊成份，Bizhan Tony於今日（12/4）透過Phoenix Waters Productions，入稟高等法院告黃浩然誹謗。

導演Bizhan Tong話教主無論外型或者氣質也符合電影角色。(網上圖片)

事源在電影消息在本年3月中發布後，有網民在「文人多說話」的Facebook專頁發文，就導演及監製Bizhan Tong的背景質疑，引起網民討論，內容大意指他過去執導的作品5隻手指數得晒，又質疑他所獲的獎項是否用錢買回來，亦猜測他今次開戲動機，是想借Anson Lo的名氣吸金，有網民更擔心花姐及Anson Lo會受騙等。據知電影《重慶大廈》還有陳瀅、李施華參與演出。

導演Bizhan Tong早前接受《香港01》訪問，表示希望透過與香港電影工作者合作，延續港產片的傳奇，亦希望帶動疫情下的香港電影業。（ig圖片）

從聲明見到，就有關言論令Bizhan Tong深感困擾︰「當我得知Amos 如何向我投擲社交媒體手榴彈時，一個他在發表聲明之前從未見過或互動過的人，以至於我感到困惑，想知道他這樣做是否是為了自我推銷，並對他如何將社交媒體武器化以對我的性格和聲譽造成最大傷害感到震驚。

導演黃浩然曾以「Amos」身份，在網上發表言論。（資料圖片）

Bizhan Tong亦曾主動向對方解釋，但就被對方`屏蔽和/或列入黑名單處理，故在聲明中表示︰「為了維護我和我的製作團隊的聲譽，我別無選擇，只能對Amos的誹謗提起民事訴訟。」就有關指控，《香港01》聯絡到導演黃浩然，但由於事件進入法律程序不方便發言︰「已交給律師處理。」

陳瀅早前參演過導演Bizhan Tong一部犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，被大讚中英雙語演出表現出眾。（ig圖片）

聲明完整內容（中譯本）︰

作為一名擁有銀行和金融背景的專業國際電影人，在上個月宣布我即將上映的國際殭屍電影《重慶大廈》的演員表後不久，我注意到香港電影人Amos的誹謗言論，也就是被稱為 Amos Why 黃浩然（“Amos”）的人指控我是欺詐者。 當我得知Amos 如何向我投擲社交媒體手榴彈時，一個他在發表聲明之前從未見過或互動過的人，以至於我感到困惑，想知道他這樣做是否是為了自我推銷，並對他如何將社交媒體武器化以對我的性格和聲譽造成最大傷害感到震驚。

此外，作為一個有項目要發行的製片人，包括故事片《Lockdown》（去年獲得 NFT發行，但今年將按傳統發行）和香港犯罪系列劇《攻心証室》，以及即將推出的項目。包括《重慶大廈》和亞洲翻拍理查德林克萊特電影《甜蜜地強暴我Tape》在內的電影，Amos的言論不僅詆譭了我，還詆譭了所有與我相關的人，包括為我最近付出了難以置信的努力和工作的演員和工作人員。 製作以及參與我即將製作的作品的人，信任我的投資者，我的製作夥伴和參與我項目的同行，以及撫養我長大美好的父母。

認識我的人應該可以肯定，我一直在努力將亞洲本土故事，尤其是香港的美麗，帶給全球觀眾。 在我不知疲倦地工作，投入大量時間和個人資源在香港拍攝國際作品並配備全球演員和本地工作人員以努力在香港創造更多就業機會的時期，我仍然決心實現我的願景。儘管當前存在挑戰，但創造了以國際為重點的香港娛樂節目，這激勵了我成長，特別是對於像“重慶大廈”這樣的大型製作，其中有來自多個國家的全球演員在香港拍攝。 Amos 出於自我推銷或其他個人目的發表的誹謗性言論損害了我在行業中有效運作的能力，通過毫無根據地抹黑我的名字來播下懷疑和分裂，並迫使我分配大量時間、成本和資源來解決問題。 當我應該專注於我的作品時，取而代之是處理他造成的傷害。

為免生疑問，我一生中從未也從未被指控犯有欺詐行為。 在我的生活中，我從來沒有也從來沒有被指控犯有任何形式的犯罪行為。 我相信，而且我認為大多數人都會同意，指責某人是欺詐者是對他性格的嚴重指控。 儘管我試圖解決Amos對我的任何誤解，但我被他無緣無故地屏蔽和/或列入黑名單。 為了維護我和我的製作團隊的聲譽，我別無選擇，只能對Amos的誹謗提起民事訴訟。

我想指出，必須採取這一行動令人遺憾。 作為業內同仁，我們有責任互相支持，而不是互相詆毀。直到上個月，我才知道自己有競爭者或競爭對手，但是我一向是會支持同行並希望看到他們作品獲得成功。正如我迄今為止所遇到的業內人士所證明的那樣。Amos的聲明給值得慶祝的一周蒙上了一層陰雲，破壞了協調一致的聲明，並在沒有爭議的情況下引發了爭議，雖然過去 4 周顯示了他的話的破壞性，但我仍然感謝那些一直是支持的燈塔，作為一個相信合作和團結的人，我決心為了我的好名聲和我父母的名譽，無可辯駁地解決這件事，以反映我的正直和品格，以便我重新集中注意力。關於實現我的目標——向世界展示香港令人難以置信的才華，建立與電影通用語言的跨文化合作，以及製作電影和節目，為香港及其他地區的觀眾帶來難忘的娛樂體驗。