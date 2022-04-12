《12日》入圍烏甸尼遠東電影節競賽　《一路瞳行》作世界首映

電影《12日》由鄧麗欣、馬志威主演，伍健雄監製、林愛華編劇及執導，今日（12/4）宣布已入圍第24屆烏甸尼遠東電影節競賽部份，競逐「The Mulberry Award For Best Screenplay」，台前幕後都為此感到十分興奮，Stephy及Edward更揚言，如果情況許可，都希望能出席影展，與當地影迷作交流，分享愛情觀。

鄧麗欣希望電影讓海外嘅觀眾了解喺地少人多嘅香港裡面，可以點樣成全一段戀愛嘅悲歡離合。（《12日》劇照）

已有24年歷史的烏甸尼遠東電影節，是於歐洲最大型的亞洲影展。今年新增設「The Mulberry Award For Best Screenplay」一獎，身兼《12日》編劇的林愛華導演，對於《12日》能夠獲得提名十分開心，她表示：「有賴演員嘅精彩演繹，先可以令劇本變得有血有肉有靈魂，所以好多謝Stephy同Edward嘅用心演出，演活我筆下嘅Jeannie同Simon。」

電影於去年開拍，原定年初上映但告吹。（《12日》劇照）

身為女主角的Stephy也很高興電影能夠入圍，並說：「希望透過《12日》呢部電影，可以俾海外嘅觀眾了解喺地少人多嘅香港裡面，可以點樣成全一段戀愛嘅悲歡離合。」男主角Edward亦補充道：「觀眾透過大銀幕去見識我哋嘅戀愛模式同態度，相信會有意想不到嘅衝擊，但同時亦可以搵到一份共鳴。」Stephy與Edward均表示，對於《12日》有著很深的感受，因為故事亦讓他們反思愛情這回事，所以如果情況許可，他們都希望能夠親身參與這次影展，與當地影迷來一次深入的觀映交流。

電影《12日》以12日道出10年夫妻關係。（《12日》劇照）

至於由東方影業、本地製作、電影發展基金聯合出品電影《一路瞳行》，以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。電影由影后惠英紅(紅姐) 夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。《一路瞳行》於去年已有過百場的包場，真摯動人的故事感動不少觀眾，今日更迎來好消息，意大利烏甸利遠東電影節剛宣佈《一路瞳行》獲邀為今屆參展電影及將舉行世界首映，這好消息讓一眾台前幕後都興奮不已。

電影《一路瞳行》將在電影節作世界首映。（《一路瞳行》海報）

今次電影邀得紅姐演出盲人母親的角色，看過的觀眾都無不表示出對紅姐演技的讚賞，今次電影能進入國際影展，紅姐也非常感恩：「很開心可以跟這樣出色的導演合作，亦為這麼好的一部電影能夠參與今屆烏甸尼影展感到高興。故事是導演改編自她與爸媽的故事，我覺得非常有意思，可以讓更多人認識殘障人士，其實他們都有一個獨立自主和善良的心去幫助他人，我覺得演出這個角色是自己一生的榮幸。」